В ОБСЕ осудили нападение на фотожурналиста Deutsche Welle в Афинах

"Я осуждаю ужасное нападение на Томаса Якоби в Афинах в ходе демонстрации, на которой присутствовали члены ультраправого движения "Золотая заря". Уже второй раз он становится целью насильственного нападения, почти точно совершенного членами "Золотой зари", которые, предположительно, сочли его соавтором документального фильма от 2016 года об этой экстремистской группировке. Такое запугивание, жестокость и насилие в отношении журналиста, которые могли завершиться трагическим образом, неприемлемы, с ними нельзя мириться. Я приветствую реакцию греческого правительства, осудившего нападение, и призываю власти привлечь виновных к ответственности", - цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.