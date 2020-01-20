В ОБСЕ осудили нападение на фотожурналиста Deutsche Welle в Афинах

ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в понедельник осудил нападение на фотожурналиста Томаса Якоби в Афинах, призвав греческие власти привлечь к ответственности виновных в насилии.
В воскресенье сообщалось о нападении на фотожурналиста Deutsche Welle Якоби в Афинах на митинге ультраправых против мигрантов и беженцев: журналисту разбили лицо и отобрали фотокамеру, ультраправые напали, когда увидели, что фоторепортёр снимает митинг.
"Я осуждаю ужасное нападение на Томаса Якоби в Афинах в ходе демонстрации, на которой присутствовали члены ультраправого движения "Золотая заря". Уже второй раз он становится целью насильственного нападения, почти точно совершенного членами "Золотой зари", которые, предположительно, сочли его соавтором документального фильма от 2016 года об этой экстремистской группировке. Такое запугивание, жестокость и насилие в отношении журналиста, которые могли завершиться трагическим образом, неприемлемы, с ними нельзя мириться. Я приветствую реакцию греческого правительства, осудившего нападение, и призываю власти привлечь виновных к ответственности", - цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.
Якоби ранее снимал документальный фильм про ультраправую партию под названием "Золотая заря": личное дело".
Год назад, 21 января 2019 года, на Якоби также было совершено нападение на площади Синтагма во время митинга против Преспанского соглашения. Тогда же экстремисты напали на фотографов, в том числе был избит стрингер агентства Sputnik Греция Костис Дадамис. Неизвестные потребовали у Костиса отдать им камеру, он отказался. Они стали преследовать его и фотографов, которые пытались вступиться за Дадамиса. Нападению подверглись пятеро фоторепортёров.
9 января, 22:51Пропавшего в Мексике журналиста нашли застреленным