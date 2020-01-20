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В Тверской области ищут разгромивших десятки памятников на кладбище
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РИА Новости

В Тверской области ищут разгромивших десятки памятников на кладбище

17:20 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Полицейские разыскивают неизвестных, которые разбили несколько десятков памятников на кладбище в городе Конаково Тверской области, сообщил в понедельник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Информация о происшествии появилась 20 января в одном из Telegram-каналов и сразу вызвала резонанс. По данным канала, неизвестные в городе Конаково разгромили могилы на местном кладбище.
"Заявления поступили в субботу от жителей, что памятники на могилах их родственников порушены. Злоумышленники устанавливаются. Возбуждено дело по части первой статьи 244 (УК РФ "повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий" - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разбитыми оказались несколько десятков могил.
Санкция статьи предусматривает до трех месяцев ареста.
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