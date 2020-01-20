Поправки к Конституции определяют требования к кандидату в президенты

"Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

При этом требование об отсутствии у кандидата на должность президента иностранного гражданства не распространяется на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в РФ части государства".