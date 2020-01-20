В Испании задержана группировка из граждан России, Украины и Латвии

МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Преступная группировка, занимавшаяся изготовлением поддельных сигарет, задержана в Испании, в нее входили граждане России, Украины и Латвии.
Производство было расположено в муниципалитете Седелья (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), склад находился в Агилар-де-ла-Фронтера (провинция Кордоба), говорится в сообщении Национальной полиции. При обыске было обнаружено 54,5 тысячи пачек сигарет под известным брендом.
Задержаны семь человек – трое граждан Украины, трое Латвии и один России. Им предъявлены обвинения в контрабанде, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.
Сигареты распространялись на территории Испании и стран ЕС.
В операции участвовали сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогового агентства.