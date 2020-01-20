Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мониторинговой миссии

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Еди Рами вопросы расширения миссии ОБСЕ в Донбассе, стороны отметили важность работы миссии в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба украинского президента в понедельник.
Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря 2019 года в Париже заявил, что миссия ОБСЕ в Донбассе перейдет на круглосуточный режим работы. Рами 20-21 января находится с рабочим визитом в Киеве.
"Очень важно — это работа ОБСЕ в формате 24 на 7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
По данным пресс-службы, стороны в том числе обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ на Украине. Пресс-служба сообщила, что Рами согласился, что работа миссии в круглосуточном режиме поможет получать более достоверные данные наблюдения. Он также сказал, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ необходимо усилить.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.