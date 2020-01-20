Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T16:21+0300
https://ria.ru/20200120/1563639039.html
Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/97/1560069727_0:0:3161:1778_1036x0_80_0_0_2d41b7d2cf0774f8ec732c99850cda6b.jpg
РИА Новости

Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром

16:21 20.01.2020
1158
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 16:02
Эрдоган: перемирие в Ливии открывает дорогу политическому процессу
"Я сразу сказал (президенту РФ Владимир) Путину, что мы не принимаем роль посредника. Путин сказал, что возьмет на себя Хафтара и предложил мне работать с Сарраджем, чтобы решить проблему. У нас с ним такой подход. А вообще-то я по моим политическим воззрениям за один стол с террористом не сяду, и ему не дам сесть", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 15:11
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию
4700410
Обсудить 2
Конференция по Ливии в БерлинеХалифа ХафтарЛивияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция против участия ЕС в урегулировании в Ливии в роли координатора
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил об успешных переговорах глав разведок Турции и Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган
Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
Деньгов: Россия сдвинула ливийское урегулирование с мертвой точки
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров заявил, что ему не предлагали должность вне республики
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с "Дружбой"
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вопрос о соглашении Турции с ПНС Ливии могут рассмотреть в ООН
Он с тобой говорит по-русски? — Меркель спросила у Путина про Антониу Гутерреша
Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай намерен продолжить развитие сотрудничества с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния