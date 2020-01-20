Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T15:58+0300
https://ria.ru/20200120/1563637123.html
В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/155959/19/1559591970_0:68:3071:1795_1036x0_80_0_0_799e2f95ae6bf5ea2b2644953898c5c2.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков

15:58 20.01.2020
2142
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских силовиков, который корректировал огонь по окраинам Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции.
"Благодаря профессиональным действиям подразделений ПВО ДНР вчера был сбит БПЛА "Мэвик Про", который использовался боевиками 28-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) для корректировки миномётного огня по району Старомихайловка (окраины Донецка - ред.). После уничтожения летательного аппарата, огневая активность бандформирований сошла на нет", - сказал представитель ведомства.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Вчера, 10:25
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военнослужащие с минометом
19 января, 11:28
В ДНР обвинили силовиков в обстреле окраин Донецка из минометов
2320003
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского
В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
Украинские военнослужащие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле из минометов окраины Донецка
Здание парламента Нагорно-Карабахской Республики, расположенное в центре Степанакерта
Парламентские и президентские выборы в Карабахе пройдут 31 марта
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский почтил память погибших в аэропорту Донецка военных
Украинские военнослужащие с минометом
В ДНР обвинили силовиков в обстреле окраин Донецка из минометов
Украинские военнослужащие
ВСУ размещают технику в жилых кварталах, заявили в ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
В ДНР рассказали о мечте жителей Донбасса
Здание МИД Украины
МИД Украины рассчитывает на прогресс в установлении мира в 2020 году
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния