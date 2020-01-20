В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков

"Благодаря профессиональным действиям подразделений ПВО ДНР вчера был сбит БПЛА "Мэвик Про", который использовался боевиками 28-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) для корректировки миномётного огня по району Старомихайловка (окраины Донецка - ред.). После уничтожения летательного аппарата, огневая активность бандформирований сошла на нет", - сказал представитель ведомства.

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.