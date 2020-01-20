В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков

ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских силовиков, который корректировал огонь по окраинам Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции.
"Благодаря профессиональным действиям подразделений ПВО ДНР вчера был сбит БПЛА "Мэвик Про", который использовался боевиками 28-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) для корректировки миномётного огня по району Старомихайловка (окраины Донецка - ред.). После уничтожения летательного аппарата, огневая активность бандформирований сошла на нет", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
19 января, 11:28В ДНР обвинили силовиков в обстреле окраин Донецка из минометов