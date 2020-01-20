Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию

АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"Мы не посылаем туда (в Ливию) военную силу прямо сейчас. Мы просто отправили туда команду военных советников и инструкторов", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь из Берлина. Его цитирует телеканал A Haber.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.