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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров
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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

14:43 20.01.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции "Масаны", находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали трех сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Киевской области.
"В лесу возле села Рассоха обнаружили трех туристов-экстремалов. Двое жителей Чернигова и житель Винницкой области незаконно проникли на территорию ЧАЭС, минуя контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
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