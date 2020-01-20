Роспотребнадзор открыл горячую линию по никотинсодержащей продукции

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл внеочередную горячую линию для консультации населения о некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления, сообщила пресс-служба ведомства.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. В ведомстве сообщили, что актов ввоза с 24 декабря 2019 года не зафиксировано. Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на минувшей неделе заявил, что в РФ зафиксирована первая смерть от некурительных никотинсодержащих веществ.

"Специалисты территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора с 20 января по 3 февраля проинформируют население о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления… Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) осуществляют круглосуточный прием звонков", - говорится в сообщении.

Горячая линия открывается в связи с высокой опасностью некурительной никотинсодержащей продукции, особенно для здоровья детей, пояснили в пресс-службе.