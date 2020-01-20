Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T12:32+0300
https://ria.ru/20200120/1563625439.html
Роспотребнадзор открыл горячую линию по никотинсодержащей продукции
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/85/1551718593_0:89:2768:1646_1036x0_80_0_0_2e1c38d728fe9d61408079ff665ebb73.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор открыл горячую линию по никотинсодержащей продукции

12:32 20.01.2020
359
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Павильон по продаже сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл внеочередную горячую линию для консультации населения о некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления, сообщила пресс-служба ведомства.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. В ведомстве сообщили, что актов ввоза с 24 декабря 2019 года не зафиксировано. Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на минувшей неделе заявил, что в РФ зафиксирована первая смерть от некурительных никотинсодержащих веществ.
Снюс
9 января, 12:15
В России снизился оборот некурительной никотинсодержащей продукции
"Специалисты территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора с 20 января по 3 февраля проинформируют население о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления… Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) осуществляют круглосуточный прием звонков", - говорится в сообщении.
Горячая линия открывается в связи с высокой опасностью некурительной никотинсодержащей продукции, особенно для здоровья детей, пояснили в пресс-службе.
"По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет", - отметили в ведомстве.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
15 апреля 2019, 13:21
Попова анонсировала изменения по регулированию никотинсодержащей продукции
520002
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорМинистерство здравоохранения РФЕвгений БрюнРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства внутренних дел РФ
МВД создало сайт для оперативных новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Липецкая школьница, которую искали 11 дней, хотела быть свободной
Директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн
Онколог из Минздрава рассказал о проблемах с препаратами в 2019 году
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
Минтруд сообщил о снижении числа официально безработных россиян
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД не поддержал проект об увеличении вычетов по НДФЛ на детей
Укол
В России создадут экспресс-тест для выявления коронавируса
Сотрудники полиции Китая
В пекинской больнице мужчина с кухонным ножом напал на людей
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Политолог отметил трудности в реализации итогов конференции по Ливии
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании Аэрофлот из Москвы в Каир. 11 апреля 2018
Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Количество поездов по мосту в Крым будет расти
Заготовка новогодних елок
В России перед Новым годом незаконно вырубили около десяти тысяч елей
Конституция РФ
Второе чтение проекта о поправке в Конституцию может пройти в феврале
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния