В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания

"В 09.40 мск 20 января поступило сообщение о сработке АПС в школе… по адресу: Лаишевский район, село Столбищи, улица Школьная, 10. Подразделения реагировали по рангу пожара № 2. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло возгорание детского рюкзака в гардеробной на первом этаже школы", - говорится в сообщении.