В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания

КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Администрация школы в селе Столбищи в Татарстане эвакуировала 740 детей и 40 человек персонала из-за самовозгорания портативного аккумулятора в рюкзаке одного из детей, сообщает главное управление МЧС России по региону.
"В 09.40 мск 20 января поступило сообщение о сработке АПС в школе… по адресу: Лаишевский район, село Столбищи, улица Школьная, 10. Подразделения реагировали по рангу пожара № 2. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло возгорание детского рюкзака в гардеробной на первом этаже школы", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, возгорание было ликвидировано обслуживающим персоналом школы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Администрация школы провела эвакуацию 740 детей и 40 человек персонала. Погибших и пострадавших нет.
"По предварительным данным, в рюкзаке произошло самовозгорание портативного внешнего аккумулятора", - уточняет ведомство.