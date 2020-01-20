Белоруссия завершила ремонт на участке нефтепровода "Дружба"

МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белоруссия завершила ремонт на участке "Мозырь - Брест-3" магистрального нефтепровода "Дружба", транзит нефти в направлении Польши восстановлен в плановом объеме, сообщили РИА Новости в понедельник в госкомпании "Гомельтранснефть Дружба".

"Ремонтные работы на участке "Мозырь - Брест-3" нефтепровода "Дружба" завершены по графику. Прокачка нефти в направлении Польши, которая была временно снижена из-за ремонта, восстановлена в плановом объеме", - сказал представитель предприятия.

Как сообщается на сайте компании, в ходе ремонта на 17-м и 30-м километрах магистрали "Мозырь – Брест-3" специалисты заменили две секции трубопровода. "При дополнительном диагностическом контроле выявлены еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м километрах… Дефекты, представляющие собой производственный брак (трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла), устранены при помощи установки муфт", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в настоящее время транзит нефти из РФ через территорию Белоруссии продолжается в штатном режиме.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" перекачивает нефть, поступающую из российской части магистрального нефтепровода "Дружба", в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, а также осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии.

Ранее компания сообщала, что приступила к ремонтным работам на двух участках магистрали "Мозырь - Брест-3" , где по результатам внутритрубной диагностики выявлено большое число дефектов. По данным белорусского оператора "Дружбы", ремонт включал в себя замену секций общей протяженностью 40 метров, что влекло ограничение технических возможностей трубопровода на участке "Мозырь – Брест" в январе, о чем белорусский оператор уведомил "Транснефть". Ремонтные работы анонсировались с 14 по 17 января.