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Белоруссия завершила ремонт на участке нефтепровода "Дружба"
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РИА Новости

Белоруссия завершила ремонт на участке нефтепровода "Дружба"

11:19 20.01.2020 (обновлено: 11:32 20.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПредупреждающие таблички на месте ремонта участка магистрального нефтепровода "Дружба" в районе деревни Романовка в Гомельской области
Предупреждающие таблички на месте ремонта участка магистрального нефтепровода Дружба в районе деревни Романовка в Гомельской области
© Sputnik
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Предупреждающие таблички на месте ремонта участка магистрального нефтепровода "Дружба" в районе деревни Романовка в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белоруссия завершила ремонт на участке "Мозырь - Брест-3" магистрального нефтепровода "Дружба", транзит нефти в направлении Польши восстановлен в плановом объеме, сообщили РИА Новости в понедельник в госкомпании "Гомельтранснефть Дружба".
"Ремонтные работы на участке "Мозырь - Брест-3" нефтепровода "Дружба" завершены по графику. Прокачка нефти в направлении Польши, которая была временно снижена из-за ремонта, восстановлена в плановом объеме", - сказал представитель предприятия.
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Как сообщается на сайте компании, в ходе ремонта на 17-м и 30-м километрах магистрали "Мозырь – Брест-3" специалисты заменили две секции трубопровода. "При дополнительном диагностическом контроле выявлены еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м километрах… Дефекты, представляющие собой производственный брак (трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла), устранены при помощи установки муфт", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в настоящее время транзит нефти из РФ через территорию Белоруссии продолжается в штатном режиме.
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" перекачивает нефть, поступающую из российской части магистрального нефтепровода "Дружба", в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, а также осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии.
Ранее компания сообщала, что приступила к ремонтным работам на двух участках магистрали "Мозырь - Брест-3" , где по результатам внутритрубной диагностики выявлено большое число дефектов. По данным белорусского оператора "Дружбы", ремонт включал в себя замену секций общей протяженностью 40 метров, что влекло ограничение технических возможностей трубопровода на участке "Мозырь – Брест" в январе, о чем белорусский оператор уведомил "Транснефть". Ремонтные работы анонсировались с 14 по 17 января.
На предприятии также обращали внимание, что разработан план-график ремонтных работ, которые будут проводиться ежемесячно, при этом их проведение сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти.
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
15 октября 2019, 04:03
Нефтепровод "Дружба"
140111
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