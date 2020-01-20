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На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации из-за вулкана
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РИА Новости

На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации из-за вулкана

08:07 20.01.2020 (обновлено: 08:39 20.01.2020)
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© Фото : Caporn, RobertВулкан на Аляске
Вулкан на Аляске
© Фото : Caporn, Robert
Вулкан на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Красный" код опасности для авиации действует на Алеутских островах (штат Аляска в США) в связи с возникновением облака пепла из-за извержения вулкана, сообщается на сайте Центра наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO).
Сообщается, что извержение вулкана Шишалдина на острове Унимак усилилось около 09.30 по времени UTC (12.30 мск) в воскресенье.
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
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К 17.12 по времени UTC (20.12 мск) обсерватория сообщила, что извержение продолжается, несмотря на падение уровня сейсмической активности. Облако пепла поднялось на высоту 30 тысяч футов (9,1 километров) и движется на юго-восток.
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