На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации из-за вулкана

Сообщается, что извержение вулкана Шишалдина на острове Унимак усилилось около 09.30 по времени UTC (12.30 мск) в воскресенье.

К 17.12 по времени UTC (20.12 мск) обсерватория сообщила, что извержение продолжается, несмотря на падение уровня сейсмической активности. Облако пепла поднялось на высоту 30 тысяч футов (9,1 километров) и движется на юго-восток.