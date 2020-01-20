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В МИД ОАЭ прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
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РИА Новости

В МИД ОАЭ прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине

01:16 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДОХА, 20 янв - РИА Новости. ОАЭ считают необходимым добиваться политического решения по Ливии, опираясь на итоги конференции в Берлине, которая прошла в воскресенье, заявил принявший участие в конференции министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейид Аль Нахайян.
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
"Важно опираться на выводы конференции в Берлине для достижения политического решения, которое поможет в установлении мира и стабильности для ливийского народа... Послание Эмиратов всегда одинаковое - это послание к миру. ОАЭ поддерживают безопасность и стабильность в братской Ливии на основе невмешательства во внутренние дела и помощи братскому ливийскому народу, а также поддержки устремлений в достижение единства и развития", - цитирует министра Эмиратское агентство новостей.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Правительство национального согласия не раз обвиняло ОАЭ в оказании военной помощи армии Хафтара и вмешательстве в конфликт на его стороне. В частности, власти в Триполи заявили, что именно переданный Эмиратами силам Хафтара беспилотник использовался при подрыве учащихся военного училища в Триполи, в результате чего в начале января погибли 30 человек.
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Конференция по Ливии в БерлинеМИД ОАЭЛивияОАЭВ мире
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