Большая длинношерстная корова сбежала из близлежащего загородного парка Pollok Country Park, расположенного рядом с Глазго. Животное заблокировало проезд поездам и не желало покидать рельсы. Для таких случаев есть специальный термин – "абсолютная единица". На сайте железной дороги вывесили объявление следующего характера: "Абсолютная единица была обнаружена на путях в Поллокшоу Вест. Извините за задержку".