В Шотландии беглая корова перекрыла железнодорожный путь

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В Шотландии высокогорная корова на протяжении часа не давала пригородным поездам проехать по маршруту, сообщает Upi.
UPDATE: Absolute unit spotted on the track at Pollokshaws West. Sorry if you're being delayed due to this. @NetworkRailScot track staff on their way to attempt to encourage these coos to mooove back to the park. ^CT pic.twitter.com/fkFqtxYqit— ScotRail (@ScotRail) January 14, 2020
Большая длинношерстная корова сбежала из близлежащего загородного парка Pollok Country Park, расположенного рядом с Глазго. Животное заблокировало проезд поездам и не желало покидать рельсы. Для таких случаев есть специальный термин – "абсолютная единица". На сайте железной дороги вывесили объявление следующего характера: "Абсолютная единица была обнаружена на путях в Поллокшоу Вест. Извините за задержку".
Сотрудники железной дороги пошли на военную хитрость: заинтересовали корову ведром с едой и увели в сторону. Затем беглянку вернули в парк.
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