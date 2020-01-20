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Туризм
2020-01-20T03:16+0300
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В Шотландии беглая корова перекрыла железнодорожный путь
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РИА Новости

В Шотландии беглая корова перекрыла железнодорожный путь

03:16 20.01.2020
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© Фото : Scotland’s RailwayКорова на железнодорожных путях в Шотландии
Корова на железнодорожных путях в Шотландии
© Фото : Scotland’s Railway
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В Шотландии высокогорная корова на протяжении часа не давала пригородным поездам проехать по маршруту, сообщает Upi.
Большая длинношерстная корова сбежала из близлежащего загородного парка Pollok Country Park, расположенного рядом с Глазго. Животное заблокировало проезд поездам и не желало покидать рельсы. Для таких случаев есть специальный термин – "абсолютная единица". На сайте железной дороги вывесили объявление следующего характера: "Абсолютная единица была обнаружена на путях в Поллокшоу Вест. Извините за задержку".
Сотрудники железной дороги пошли на военную хитрость: заинтересовали корову ведром с едой и увели в сторону. Затем беглянку вернули в парк.
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