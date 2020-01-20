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От Р-7 до "Ярса": почему ядерные ракеты теряют в весе
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РИА Новости

От Р-7 до "Ярса": почему ядерные ракеты теряют в весе

08:00 20.01.2020 (обновлено: 11:04 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРакетные войска
Ракетные войска
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни тонн металла и керосина, впечатляющие габариты и термоядерная начинка — ровно 60 лет назад, 20 января 1960-го, на вооружение приняли комплекс с первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой Р-7. В последующие годы ракеты значительно поумнели и "похудели", став при этом еще смертоноснее. Как развивалось стратегическое оружие СССР и России — в материале РИА Новости.

Первенец РВСН

Разработку ракеты дальнего действия поручили в середине прошлого века ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Решение оснастить ее термоядерным зарядом приняли после создания и успешного испытания первой водородной бомбы РДС-6С.
Специально для испытаний Р-7 в Казахстане построили полигон Байконур. Первый удачный пуск "семерки" состоялся в августе 1957-го. Ракета пролетела более пяти с половиной тысяч километров — до полигона Кура на Камчатке. А уже в октябре она вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. Таким образом, у СССР появилась возможность быстро забрасывать ядерные заряды на территорию США без применения авиации. Р-7 приняли на вооружение в январе 1960-го — первая дивизия в составе нескольких ракетных полков базировалась в Плесецке.
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Конструктивно ракета представляла собой двухступенчатую систему. Первая ступень диаметром 9,5 метра состояла их четырех блоков. В ней размещались баки для окислителя и керосина, приборный и силовой отсеки, маршевый двигатель и рулевые агрегаты. И головная часть — в форме конуса длиной более семи метров и весом пять с половиной тонн. Хотя масса полностью заправленной "семерки" достигала 260 тонн, на другой континент она могла доставить лишь трехтонную боеголовку мощностью 1,5 Мт.
"Семерки" прослужили до 1968-го. На ее базе создали множество ракет-носителей, в том числе класса "Союз", которые до сих пор возят космонавтов и астронавтов на МКС, а также выводят на орбиту спутники.
CC BY 4.0 / Минобороны России / Первый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7
Первый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7
CC BY 4.0 / Минобороны России /
Первый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7

Курс на снижение веса

Вскоре военным потребовалась более мощная, но компактная ракета. Огромная "семерка" была слишком дорогой и неудобной. Габариты сильно влияли и на оперативность развертывания ракетных войск, не позволяли эффективно замаскировать стартовые позиции.
ОКБ-1 разработало межконтинентальную баллистическую ракету Р-9А, стартовая масса которой уже не превышала восьмидесяти тонн. Она также работала на смеси кислород-керосин, однако более производительные двигатели поднимали в воздух куда большую нагрузку. И ядерные заряды для Р-9А усовершенствовали — ракета оснащалась либо легкой боеголовкой весом 1700 килограммов и мощностью 1,6 Мт, либо тяжелой — массой 2200 килограммов и мощностью пять Мт. Первая летала на 16 тысяч километров, вторая — на 12.
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Тем не менее процесс установки Р-9А на стартовую площадку и подготовки к пуску был довольно трудоемким. Сначала ракету монтировали в монтажно-испытательном комплексе, затем на самоходной тележке доставляли к месту старта и вертикализировали. Далее — заправка топливом, настройка системы управления и прицеливания. Наконец — пуск. На все про все у расчета уходило несколько часов.
Относительная компактность позволили упаковать Р-9А в шахтную пусковую установку (ШПУ). На стартовой площадке оборудовали сразу две шахты, в которых МБР находились в высокой степени боевой готовности, однако без топлива в баках.
CC BY 2.5 / Arsenyev / Ракета Р-9А у Центрального музея Вооруженных сил
Ракета Р-9А у Центрального музея Вооруженных Сил
CC BY 2.5 / Arsenyev /
Ракета Р-9А у Центрального музея Вооруженных сил

Компактная "сотка"

Р-9А сняли с вооружения в середине 1970-х. Ее сменила МБР нового поколения — УР-100. Для достижения паритета с США в ядерной гонке СССР понадобился ракетный комплекс, годный для массового производства. Малогабаритная УР-100 весила порядка пятидесяти тонн. Причем это первая ракета, которую можно было до десяти лет хранить в шахте в боеготовом состоянии.
УР-100 заправляли топливом на заводе, помещали в герметичные транспортно-пусковые контейнеры и доставляли к месту базирования. В конструкции реализовали множество передовых технологий. Например, пуск ракеты, как и контроль за ее состоянием, осуществлялся дистанционно. И хотя УР-100 оснащались моноблочной боевой частью со сравнительно небольшим ядерным зарядом в одну мегатонну, недостаток мощности с лихвой компенсировали количеством — по всему СССР были разбросаны тысячи шахт.
© Фото : Alexander Melnik/ https://myauu.livejournal.com/120116.htmlМежконтинентальная баллистическая ракета МР-УР-100 в городе Байконур в парке Мира
Межконтинентальная Баллистическая Ракета МР-УР-100 в городе Байконур в парке Мира
© Фото : Alexander Melnik/ https://myauu.livejournal.com/120116.html
Межконтинентальная баллистическая ракета МР-УР-100 в городе Байконур в парке Мира
Следующая МБР легкого класса — УР-100Н. В целом по конструкции она повторяла предшественницу, но разработчикам пришлось увеличить стартовую массу до ста тонн. За счет этого УР-100Н могла забросить на территорию противника в несколько раз больше полезной нагрузки. Боевая часть состояла уже из шести небольших боеголовок с индивидуальным наведением. Шахтные пусковые установки не понадобилось строить заново — переоборудовались оставшиеся от УР-100. Они отличались повышенной защищенностью и были способны выдержать ядерный взрыв.
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Параллельно создавали и МБР тяжелого класса. Так, в 1978-м на вооружение РВСН приняли самую мощную в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М. Стартовая масса — больше 200 тонн. Двухступенчатые ракеты также поступали с завода в герметичных контейнерах, работали на высококипящем двухкомпонентном топливе. Моноблочные и разделяющиеся головные части забрасывали тяжелую боеголовку мощностью 25 Мт на расстояние более 11 тысяч километров. Особенность этой ракеты — минометный старт, то есть МБР выстреливалась из шахты пороховыми зарядами, а дальше уже включался маршевый двигатель.
© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкЗапуск баллистической ракеты РС-18 "Стилет" с космодрома Байконур
Запуск баллистической ракеты РС-18 Стилет с космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Казак
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Запуск баллистической ракеты РС-18 "Стилет" с космодрома Байконур

Твердотопливная эра

Велась работа и над МБР на твердом топливе. Твердотопливные ракеты дешевле и проще в производстве, а также значительно безопаснее при длительном хранении. В конце 1980-х РВСН получили комплексы мобильного и шахтного базирования "Тополь", а еще через несколько лет — усовершенствованный "Тополь-М".
Ракета — трехступенчатая, в транспортно-пусковом контейнере. Диаметр — менее двух метров. Срок хранения — 15-20 лет. Стартовая масса — всего 45 тонн. Оснащена "миниатюрной" моноблочной частью мощностью 550 кТ или несколькими разделяющимися боеголовками.
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс"
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс"
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Хочу стать космонавтомРС-18 "Стилет"PC-24 «Ярс» (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияТополь (ракетный комплекс)РоссияБезопасность
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