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В Берлине завершилась международная конференция по Ливии
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РИА Новости

В Берлине завершилась международная конференция по Ливии

21:37 19.01.2020 (обновлено: 21:44 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Международная конференция по Ливии в Берлине завершена, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ.
"Конференция завершена, участники разъезжаются", - сказал источник. Мероприятие продлилось почти пять часов
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Конференция проходила в ведомстве федерального канцлера в центре немецкой столицы. В связи с мероприятием в Берлине усилены меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в полиции города, все подъезды и подходы к ведомству канцлера перекрыты. В освещении конференции примут участие до 800 журналистов - именно столько представителей прессы зарегистрировались на мероприятие.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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