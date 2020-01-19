В Берлине завершилась международная конференция по Ливии

"Конференция завершена, участники разъезжаются", - сказал источник. Мероприятие продлилось почти пять часов

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине , на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Конференция проходила в ведомстве федерального канцлера в центре немецкой столицы. В связи с мероприятием в Берлине усилены меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в полиции города, все подъезды и подходы к ведомству канцлера перекрыты. В освещении конференции примут участие до 800 журналистов - именно столько представителей прессы зарегистрировались на мероприятие.

Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.