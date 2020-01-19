В Берлине завершилась международная конференция по Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Международная конференция по Ливии в Берлине завершена, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ.
"Конференция завершена, участники разъезжаются", - сказал источник. Мероприятие продлилось почти пять часов
Конференция проходила в ведомстве федерального канцлера в центре немецкой столицы. В связи с мероприятием в Берлине усилены меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в полиции города, все подъезды и подходы к ведомству канцлера перекрыты. В освещении конференции примут участие до 800 журналистов - именно столько представителей прессы зарегистрировались на мероприятие.
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.