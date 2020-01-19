В Бейруте в результате столкновений госпитализировали более 30 человек

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Количество раненых в ходе столкновений в центре Количество раненых в ходе столкновений в центре Бейрута достигло 30 человек, все госпитализированы в городские больницы, сообщает ливанский Красный крест.

"Количество дежурных расчетов скорой помощи увеличено до 12 на месте столкновений в Бейруте. 30 раненых госпитализировано на данный момент. Еще 40 пострадавшим оказана помощь на месте",- говорится в сообщении.

В воскресенье возобновились столкновения между демонстрантами и полицией в районе парламента в Бейруте. Митингующие требуют досрочных парламентских выборов, отстранения назначенного премьер-министра Хассана Дияба, формирования нового правительства и проведения экономических реформ.

Президент Ливана Мишель Аун проведет в понедельник совещание совета по безопасности в связи с ростом напряженности в столице.

В субботу активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная акция быстро переросла в беспорядки после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Те в свою очередь интенсивно стали забрасывать силовиков камнями и железной арматурой. Президент страны Мишель Аун приказал командующему армией и внутренними войсками предпринять все меры для стабилизации ситуации в Бейруте. По данным ливанского красного креста в ходе столкновений пострадали около 200 человек, включая полицейских. Субботние столкновение стали самыми ожесточенными с начала антиправительственных демонстраций.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.