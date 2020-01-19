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Полиция применила водометы против агрессивных демонстрантов в Бейруте
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РИА Новости

Полиция применила водометы против агрессивных демонстрантов в Бейруте

19:47 19.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Полиция у здания парламента в центре Бейрута применила водометы против демонстрантов, которые активно забрасывали камнями правоохранителей, из центра ливанской столицы ведет прямую трансляцию ливанский телеканал LBC.
Сотни собравшихся демонстрантов на месте субботних столкновений вновь начали забрасывать стражей порядка камнями. Полиция на данный момент ограниченно применяет слезоточивый газ, пытаясь разбить ряды агрессивной толпы водометами. Поступают сообщения о первых пострадавших среди митингующих.
В это же время закончилась встреча назначенного премьер министра Хассана Дияба и президента Ливана Мишеля Ауна по вопросу формирования правительства.
В субботу активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная акция быстро переросла в беспорядки после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Те в свою очередь интенсивно стали забрасывать силовиков камнями и железной арматурой. Президент страны Мишель Аун приказал командующему армией и внутренними войсками предпринять все меры для стабилизации ситуации в Бейруте. По данным ливанского красного креста в ходе столкновений пострадали около 200 человек, включая полицейских. Субботние столкновение стали самыми ожесточенными с начала антиправительственных демонстраций.
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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