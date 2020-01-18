Маас заявил о необходимости прекращения поставок вооружений в Ливию

БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Поставки вооружений в Поставки вооружений в Ливию должны быть остановлены, иначе это будет вторая Сирия, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Государства-союзники сторон гражданской войны должны перестать посылать оружие и солдат в Ливию", - сказал Маас таблоиду Bild am Sonntag , добавив, что "мы должны остановить это, чтобы Ливия не стала второй Сирией".

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.