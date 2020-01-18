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Глава МИД Германии надеется на успех саммита по Ливии в Берлине
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РИА Новости

Глава МИД Германии надеется на успех саммита по Ливии в Берлине

19:47 18.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что премьер-министр ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар воспользуются саммитом в Берлине, чтобы вернуть "будущее Ливии в ливийские руки".
"Саррадж и Хафтар будут присутствовать в Берлине... Они могут, с моей точки зрения, друг за другом изложить свои представления. Но они - часть конференции. Я надеюсь, что оба воспользуются ситуацией, чтобы снова взять в ливийские руки будущее Ливии", - сказал Маас.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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