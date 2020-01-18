Глава МИД Германии надеется на успех саммита по Ливии в Берлине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019

"Саррадж и Хафтар будут присутствовать в Берлине... Они могут, с моей точки зрения, друг за другом изложить свои представления. Но они - часть конференции. Я надеюсь, что оба воспользуются ситуацией, чтобы снова взять в ливийские руки будущее Ливии", - сказал Маас.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.