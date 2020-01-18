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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-18T19:35+0300
https://ria.ru/20200118/1563584845.html
Беженцы не смогли покинуть идлибскую зону из-за атак боевиков
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РИА Новости

Беженцы не смогли покинуть идлибскую зону из-за атак боевиков

19:35 18.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВ сирийской провинции Идлиб
В сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вывод сирийских беженцев из идлибской зоны в субботу не проводился из-за обострения ситуации с боевиками, сообщил на брифинге генерал-майор Юрий Боренков.
Вечером пятницы в районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке боевых машин пехоты и шести танков атаковала позиции сирийской армии. В течение 18 января боестолкновения продолжились.
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"В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 18 января 2020 года не осуществлялся", - заявил Боренков.
Генерал-майор рассказал, что боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты Сафсафа, Чекурджак, Кухбания, Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Джанаджик, Кермель, Мукатталь, Хамрат, Сараф провинции Латакия.
Боевики также обстреляли населенные пункты Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Амара, Биньямин, Сабикия, Хандрат, Суккория, Алеппо, Эз-Зандик, Хара, Халаса, Захра, Мансура, Ансар провинции Алеппо; Кара-Джурн, Тертиях, Хан-Шейхун, Зайтуна, Хербет-Абдин, Сублат-Бсоката, Шарки-Кафер-Дун, Майсруна, Джарджаназ, Эт-Тах, Крати, Телль-Сиди-Джафар провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука, Дар-Хардата провинции Хама.
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
13 июля 2017, 20:15
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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