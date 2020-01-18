Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму народному артисту России, актеру театра и кино Борису Невзорову в честь юбилея, сообщает пресс-служба кабмина.
В субботу, 18 января, Невзорову исполняется 70 лет.
"Вы – актер редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой. В вашей творческой биографии множество ярких ролей в кино и легендарном Малом театре, где вы искусно перевоплощаетесь в Василия Шуйского и Чубукова, Ванюшина, Короля Лира. Эти очень разные образы вы наполняете глубиной и буквально пропускаете через себя", - говорится в телеграмме.
По словам Мишустина, Невзоров каждый раз заставляет зрителей ощутить, что рассказанная им история – это история их жизни, чувств и переживаний.
Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. В 1975 году окончил школу-студию МХАТ. С 1993 по 2005 год — актер Московского драматического театра имени К.С. Станиславского. С 2005 года — актер Малого театра. Преподает в ГИТИСе.