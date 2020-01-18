Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

"Вы – актер редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой. В вашей творческой биографии множество ярких ролей в кино и легендарном Малом театре, где вы искусно перевоплощаетесь в Василия Шуйского и Чубукова, Ванюшина, Короля Лира. Эти очень разные образы вы наполняете глубиной и буквально пропускаете через себя", - говорится в телеграмме.