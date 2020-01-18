В Совфеде оценили идею о защите молодых отцов в сфере трудоустройства

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Защита молодых отцов в плане трудоустройства окажет хорошую поддержку семье с детьми, считает глава социального комитета Совфеда Защита молодых отцов в плане трудоустройства окажет хорошую поддержку семье с детьми, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский

Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин предложил закрепить поддержку молодых отцов в российском законодательстве. В интервью радиостанции "Говорит Москва" Аполихин отметил, что молодой отец должен иметь приоритет при трудоустройстве.

"Материнство и отцовство у нас законодательно приравнены, хотя в большей степени защищено материнство", - сказал Рязанский РИА Новости в субботу.

Он считает логичным в ситуации, когда мама находится в декрете, отдать приоритет при трудоустройстве молодому отцу, "поскольку это материально поддержит семью".