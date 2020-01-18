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В Совфеде оценили идею о защите молодых отцов в сфере трудоустройства
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РИА Новости

В Совфеде оценили идею о защите молодых отцов в сфере трудоустройства

17:42 18.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Защита молодых отцов в плане трудоустройства окажет хорошую поддержку семье с детьми, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин предложил закрепить поддержку молодых отцов в российском законодательстве. В интервью радиостанции "Говорит Москва" Аполихин отметил, что молодой отец должен иметь приоритет при трудоустройстве.
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"Материнство и отцовство у нас законодательно приравнены, хотя в большей степени защищено материнство", - сказал Рязанский РИА Новости в субботу.
Он считает логичным в ситуации, когда мама находится в декрете, отдать приоритет при трудоустройстве молодому отцу, "поскольку это материально поддержит семью".
Парламентарий считает важной социальную поддержку семей, в том числе мужчин, отметив, что "проблем с репродуктивным здоровьем мужчин становится все больше".
20100010
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Валерий РязанскийРоссияОбщество
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