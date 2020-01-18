Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T17:22+0300
https://ria.ru/20200118/1563582078.html
Полиция задержала подозреваемого в краже имущества у главы Хакасии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/04/1555330441_0:0:2945:1658_1036x0_80_0_0_52a39f81dada02dfaac13306f6c653d6.jpg
РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в краже имущества у главы Хакасии

17:21 18.01.2020 (обновлено: 17:22 18.01.2020)
2224
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Полицейские Хакасии задержали подозреваемого в краже имущества с дачи главы республики Валентина Коновалова, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее Коновалов заявил, что в конце декабря с его дачи были похищены и повреждены вещи. Он обратился в полицию.
"Было подано заявление о совершенной краже. В настоящее время сотрудники розыска уголовного розыска УМВД Абакана раскрыли преступление. Подозреваемый, ранее судимый гражданин, задержан", - сказала собеседница агентства.
Сообщается, что часть похищенного найдена по месту жительства подозреваемого. Проводятся следственные действия, устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.
Театральная площадь в Мюнхене
14 января, 17:38
В Германии начался суд по делу о краже у россиянки 4,62 миллионов евро
1450131
Обсудить 0
Валентин КоноваловХакасияПроисшествия
Рекомендуем
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В ЯНАО при столкновении двух легковушек погибли три человека
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Подготовка иордани к празднику Крещения в Челябинске
"Из крана тоже освященная?" Главные вопросы о крещенской воде
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
Выдача пенсии
В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
Сотрудник полиции
В Москве жалоба соседей позволила задержать подозреваемого в убийстве
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Бассейн
СМИ: в московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
Десятки террористов с танками и БМП атаковали военных в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
Лента новостейМолния