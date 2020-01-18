Полиция задержала подозреваемого в краже имущества у главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Полицейские Хакасии задержали подозреваемого в краже имущества с дачи главы республики Валентина Коновалова, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее Коновалов заявил, что в конце декабря с его дачи были похищены и повреждены вещи. Он обратился в полицию.
"Было подано заявление о совершенной краже. В настоящее время сотрудники розыска уголовного розыска УМВД Абакана раскрыли преступление. Подозреваемый, ранее судимый гражданин, задержан", - сказала собеседница агентства.
Сообщается, что часть похищенного найдена по месту жительства подозреваемого. Проводятся следственные действия, устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.