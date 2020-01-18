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Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения
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РИА Новости

Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения

16:27 18.01.2020 (обновлено: 22:10 18.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов, сообщается в опубликованном заявлении компании.
"Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", - говорится в заявлении.
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По данным компании, распоряжение о прекращении отгрузки в портах поступило от главы управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковника Али Джийляни из штаба командования Сирта.
Согласно заявлению ливийской корпорации, командующий Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
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