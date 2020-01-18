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В ДНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков

15:43 18.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили и посадили на своей территории беспилотник украинских силовиков, который вел корректировку артиллерийского огня по окраинам подконтрольного ДНР города Горловка 17 января, рассказал журналистам представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что вечером 17 января украинские силовики выпустили 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра по окраинам Горловки.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
31 декабря 2019, 17:08
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения
"Для корректировки огня, боевиками 59-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) применялся БЛА типа "Фурия", который был своевременно обнаружен расчётом комплекса РЭБ "Террикон М2Н", входящего в состав единой системы комплексной защиты объектов Республики от огневого поражения противника "Мантия-АРП". Умелыми действиями расчёта каналы управления были подавлены и БЛА посажен на нашей территории", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что полученная с флэш-накопителя информация изучается специалистами, затем ее передадут в генпрокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам по факту обстрелов территории самопровозглашенной республики.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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