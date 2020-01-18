СК назвал возможную причину возгорания двигателя самолета в Толмачево

"При попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево-Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов", - говорится в сообщении.

Опубликовано видео ЧП с самолетом в Новосибирске

Опубликовано видео ЧП с самолетом в Новосибирске

В ведомстве пояснили, что около 01.00 18 января (21.00 мск пятницы) в аэропорту "Толмачево" при запуске двигателя самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск-Камрань, воспламенился двигатель.