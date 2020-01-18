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СК назвал возможную причину возгорания двигателя самолета в Толмачево
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РИА Новости

СК назвал возможную причину возгорания двигателя самолета в Толмачево

11:49 18.01.2020 (обновлено: 11:56 18.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следователи назвали предварительной причиной возгорания двигателя самолета в Новосибирском аэропорту "Толмачево" скопившееся авиационное топливо в выхлопной системе, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"При попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево-Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания двигателя самолета авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту "Толмачево".
В ведомстве пояснили, что около 01.00 18 января (21.00 мск пятницы) в аэропорту "Толмачево" при запуске двигателя самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск-Камрань, воспламенился двигатель.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.
Резервный самолет вылетел из Новосибирска в Камрань.
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