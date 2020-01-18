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Вооруженный конфликт Ирана и США вряд ли возможен, считает эксперт
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РИА Новости

Вооруженный конфликт Ирана и США вряд ли возможен, считает эксперт

11:10 18.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Прямой вооруженный конфликт между Ираном и США сегодня вряд ли возможен, заявил в интервью РИА Новости глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино.
"Я согласен с теми, кто говорит, что ни у одной из сторон – ни у США, ни у Ирана - нет желания продолжать дальше конфронтацию, потому что это не в их интересах. На данный момент прямое противостояние представляется маловероятным, потому что оно не выгодно ни США, ни Ирану", - сказал он.
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По словам эксперта, Иран просто не сможет выстоять в боевых действиях, так как его армия устарела, за исключением ракетной программы. В стране также наблюдается социальное недовольство, вызванное, в том числе, санкциями против Тегерана и ухудшением экономической ситуации. Кроме того, считает Фино, в Иране осознают, что в администрации США есть хардлайнеры, ратующие за военные действия, стратегией которых является подталкивание Тегерана к ошибке, которая оправдала бы военные действия со стороны США.
Эксперт полагает, что дальнейшее развитие ситуации между Ираном и США в настоящее время зависит от других ключевых игроков – России, Китая и Евросоюза, которые могут помочь с проведением переговоров. Однако такие переговоры вряд ли будут проходить в открытом формате и, вероятнее всего, будут идти за закрытыми дверями, в том числе в странах региона.
Отношения США и Ирана резко обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. На фоне обострения кризиса в отношениях двух стран под Тегераном потерпел крушение украинский Boeing, погибли 176 человек. Иран признал, что ВС страны сбили самолет по ошибке, приняв его за "вражескую цель".
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