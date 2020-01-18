Вооруженный конфликт Ирана и США вряд ли возможен, считает эксперт

"Я согласен с теми, кто говорит, что ни у одной из сторон – ни у США, ни у Ирана - нет желания продолжать дальше конфронтацию, потому что это не в их интересах. На данный момент прямое противостояние представляется маловероятным, потому что оно не выгодно ни США, ни Ирану", - сказал он.
По словам эксперта, Иран просто не сможет выстоять в боевых действиях, так как его армия устарела, за исключением ракетной программы. В стране также наблюдается социальное недовольство, вызванное, в том числе, санкциями против Тегерана и ухудшением экономической ситуации. Кроме того, считает Фино, в Иране осознают, что в администрации США есть хардлайнеры, ратующие за военные действия, стратегией которых является подталкивание Тегерана к ошибке, которая оправдала бы военные действия со стороны США.
Эксперт полагает, что дальнейшее развитие ситуации между Ираном и США в настоящее время зависит от других ключевых игроков – России, Китая и Евросоюза, которые могут помочь с проведением переговоров. Однако такие переговоры вряд ли будут проходить в открытом формате и, вероятнее всего, будут идти за закрытыми дверями, в том числе в странах региона.
Отношения США и Ирана резко обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. На фоне обострения кризиса в отношениях двух стран под Тегераном потерпел крушение украинский Boeing, погибли 176 человек. Иран признал, что ВС страны сбили самолет по ошибке, приняв его за "вражескую цель".