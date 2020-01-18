Вооруженный конфликт Ирана и США вряд ли возможен, считает эксперт

ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Прямой вооруженный конфликт между Прямой вооруженный конфликт между Ираном США сегодня вряд ли возможен, заявил в интервью РИА Новости глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино

"Я согласен с теми, кто говорит, что ни у одной из сторон – ни у США, ни у Ирана - нет желания продолжать дальше конфронтацию, потому что это не в их интересах. На данный момент прямое противостояние представляется маловероятным, потому что оно не выгодно ни США, ни Ирану", - сказал он.

По словам эксперта, Иран просто не сможет выстоять в боевых действиях, так как его армия устарела, за исключением ракетной программы. В стране также наблюдается социальное недовольство, вызванное, в том числе, санкциями против Тегерана и ухудшением экономической ситуации. Кроме того, считает Фино, в Иране осознают, что в администрации США есть хардлайнеры, ратующие за военные действия, стратегией которых является подталкивание Тегерана к ошибке, которая оправдала бы военные действия со стороны США.

Эксперт полагает, что дальнейшее развитие ситуации между Ираном и США в настоящее время зависит от других ключевых игроков – России, Китая и Евросоюза, которые могут помочь с проведением переговоров. Однако такие переговоры вряд ли будут проходить в открытом формате и, вероятнее всего, будут идти за закрытыми дверями, в том числе в странах региона.