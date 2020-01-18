Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в субботу, накануне праздника Крещения Господня, проведет Божественную литургию в московском храме Христа Спасителя, где совершит чин великого освящения воды, а вечером – всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе столицы, сообщается на сайте Русской православной церкви.
18 января у православных верующих Крещенский сочельник, или навечерие (канун) Крещения Господня, которое отмечают 19 января. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после покаяния. Слово сочельник дано вслед за традицией готовить сочиво – постное блюдо с медом и изюмом.
На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду – ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а еще, если добавить немного святой воды в обычную, та также приобретает благодатные свойства. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись.
Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях. Вечером и в ночь перед праздником, а также в день Крещения Господня люди троекратно погружаются в воду. В Русской церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, но к духовному действию и советуют прежде посетить богослужение.
Раньше Рождество и Крещение праздновались в один день. Сейчас дни между Рождеством и Крещением стали называют "святками" - святыми днями.