Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

18 января у православных верующих Крещенский сочельник, или навечерие (канун) Крещения Господня, которое отмечают 19 января. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после покаяния. Слово сочельник дано вслед за традицией готовить сочиво – постное блюдо с медом и изюмом.

На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду – ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а еще, если добавить немного святой воды в обычную, та также приобретает благодатные свойства. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись.

Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях. Вечером и в ночь перед праздником, а также в день Крещения Господня люди троекратно погружаются в воду. В Русской церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, но к духовному действию и советуют прежде посетить богослужение.