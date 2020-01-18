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Религия и мировоззрение
2020-01-18T09:58+0300
https://ria.ru/20200118/1563572395.html
Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение
https://cdn24.img.ria.ru/images/154955/29/1549552910_0:19:2822:1606_1036x0_80_0_0_a6dea072963585704a2c1374ad67f069.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение

09:58 18.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в субботу, накануне праздника Крещения Господня, проведет Божественную литургию в московском храме Христа Спасителя, где совершит чин великого освящения воды, а вечером – всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе столицы, сообщается на сайте Русской православной церкви.
18 января у православных верующих Крещенский сочельник, или навечерие (канун) Крещения Господня, которое отмечают 19 января. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после покаяния. Слово сочельник дано вслед за традицией готовить сочиво – постное блюдо с медом и изюмом.
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На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду – ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а еще, если добавить немного святой воды в обычную, та также приобретает благодатные свойства. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись.
Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях. Вечером и в ночь перед праздником, а также в день Крещения Господня люди троекратно погружаются в воду. В Русской церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, но к духовному действию и советуют прежде посетить богослужение.
Раньше Рождество и Крещение праздновались в один день. Сейчас дни между Рождеством и Крещением стали называют "святками" - святыми днями.
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Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссиярелигияОбщество
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