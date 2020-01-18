В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов

КАИР, 18 янв - РИА Новости. Национальная нефтяная корпорация (NOC) Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила, что в случае закрытия нефтяных терминалов будет приостановлена добыча нефти, что приведет к значительным потерям для бюджета страны.

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

"Если будут закрыты порты, то нам придется снизить добычу или остановить ее полностью, когда наши хранилища будут заполнены", - говорится в заявлении NOC. По его словам, нефтехранилища могут заполниться в течение пяти дней.

По данным ливийских СМИ, протестующие заняли в пятницу нефтяной терминал Аз-Зувейтина на востоке страны, но работа его остановлена не была.