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В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
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РИА Новости

В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов

04:21 18.01.2020
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
КАИР, 18 янв - РИА Новости. Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила, что в случае закрытия нефтяных терминалов будет приостановлена добыча нефти, что приведет к значительным потерям для бюджета страны.
Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.
"Если будут закрыты порты, то нам придется снизить добычу или остановить ее полностью, когда наши хранилища будут заполнены", - говорится в заявлении NOC. По его словам, нефтехранилища могут заполниться в течение пяти дней.
По данным ливийских СМИ, протестующие заняли в пятницу нефтяной терминал Аз-Зувейтина на востоке страны, но работа его остановлена не была.
Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что акции против нефтяных объектов "осуществляет ливийский народ".
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