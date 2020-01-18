МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил по итогам своего визита в Тегеран, что иранские власти готовы взаимодействовать со всеми странами региона, в том числе с Саудовской Аравией.
Ранее Куреши провел переговоры в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Я считаю, что иранцы хотят взаимодействовать со всеми региональными игроками. Со всеми. С саудитами, бахрейнцами, сирийцами, иракцами, ливийцами…", - сказал он на встрече с журналистами в Вашингтоне.
По словам министра, иранцы "открыты" к диалогу и "хотят обсудить области напряженности" с упомянутыми странами.