МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона

Ранее Куреши провел переговоры в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Я считаю, что иранцы хотят взаимодействовать со всеми региональными игроками. Со всеми. С саудитами, бахрейнцами, сирийцами, иракцами, ливийцами…", - сказал он на встрече с журналистами в Вашингтоне.