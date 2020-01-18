Отсчет пошел: что будет с экономикой после отставки правительства

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Новый кабинет министров еще не сформирован, но всем ясно: глава правительства намерен направить его работу в экономическое русло. Российские и зарубежные аналитики рассуждают о перспективах страны, банки пересматривают прогнозы по росту ВВП. Какие конкретно меры уже предложены и каков может быть их эффект — в материале РИА Новости.

"Ямы" никакой нет

На новость об отставке правительства рубль отреагировал временным снижением, полностью отыгранным к пятнице. Что же касается рынка акций, то он растет третий день подряд. Индекс Московской биржи достиг новых рекордных значений, поднявшись выше 3180 пунктов.

Наибольший вклад в это внесли бумаги "Яндекса", крупнейшей российской IT-компании, поддержать которую пообещал назначенный главой правительства Михаил Мишустин. Эксперты считают такую реакцию фондового рынка вполне закономерной, поскольку отставка кабинета министров не связана с какими-либо "экономическими провалами".

"В России рекордно низкая инфляция в 3,5 процента и минимальные показатели безработицы в 4,6-4,7 процента. Индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы, дивиденды российских компаний бьют рекорды. Рубль же по итогам 2019 года оказался одной из самых сильных валют в мире и, если бы не бюджетное правило, укрепился бы значительно больше", — отмечает Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари".

Посредством бюджетного правила Минфин фактически ослабляет рубль, выступая основным покупателем иностранной валюты. С 2018 года ведомство скупает на рынке валюту в объеме, соответствующем сверхдоходам от продажи российской нефти дороже 40 долларов за баррель.

"Бюджетное правило позволяет пополнять золотовалютные резервы и ФНБ, средства которого в этом году уже начнут направлять на инвестиционные проекты. К тому же благодаря этому соотношение государственного долга к ВВП в России составляет не более 90 процентов, что делает нашу страну устойчивой к внешним кризисам", — поясняет Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер".

Как пообещал новый глава правительства, бюджетное правило будет сохранено, но цена отсечения на нефть при формировании Фонда национального благосостояния, куда и направляются нефтяные сверхдоходы, может быть увеличена. Это обеспечит рост бюджетных поступлений и дополнительные возможности для финансирования мер соцподдержки граждан России, о чем заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Социальные меры

Михаил Мишустин намерен развернуть борьбу с бедностью, не вводить прогрессивную шкалу налогообложения и не трогать пенсионную реформу. Впрочем, пока нет понимания, как эти меры подействуют на макроэкономическую ситуацию в стране.

"Непонятно, насколько повышенным будет инфляционное давление. Ведь озвученные меры, в том числе адресная помощь отдельным слоям населения, предполагают высокие госрасходы", — размышляет начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Кроме того, своими приоритетами Мишустин назвал цифровизацию экономики и превращение государства в "цифровую платформу" с опорой на нацпроекты, институциональные реформы и снятие ограничений для бизнеса.

Специалисты указывают: и увеличение затрат на соцполитику, и меры по ослаблению давления на бизнес определенно окажут положительный эффект на развитие экономики. Но ожидать взрывного роста уже в текущем году явно не стоит: понадобится как минимум год для реализации этих решений.

"Предложенные меры должны будут сопровождаться структурными и глобальными реформами в экономике, иначе они не принесут должного эффекта. Рост ВВП возможен при увеличении потребительского спроса внутри страны, для этого необходимо повышение реальных доходов", — отмечает Вячеслав Абрамов из "БКС Брокер".

"Прогноз по росту ВВП останется прежним: полтора-два процента. Это вполне реалистичный, даже немного оптимистичный сценарий", — добавляет Георгий Добринский, аналитик ИК "Иволга Капитал".

Впрочем, ряд экспертов уже заложили в прогнозы предполагаемый эффект от объявленных социальных мер — в частности, увеличение денежных выплат на одного ребенка до трех лет, предоставление выплат на детей от трех до семи лет и продление программы материнского капитала до 2026 года — в общей сложности на сумму до 450 миллиардов рублей. "Исходя из пакета объявленных социальных мер, мы повысили наш прогноз роста ВВП на 2020 год с 1,4 до 1,8 процента", — сообщила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

По оценкам Сергея Хестанова, доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, ускорение реализации нацпроектов способно подстегнуть темпы роста экономики примерно на 0,3-0,5 процента — и одновременно сдвинуть инфляцию ближе к целевому уровню Центробанка в четыре процента.

Аналитики также предполагают, что отставка правительства может заставить Банк России осторожнее отнестись к смягчению своей политики. После пяти последовательных снижений ключевой ставки Центробанк может взять паузу и воздержаться от очередного снижения на заседании 7 февраля, считают эксперты Morgan Stanley и ING.

"Пока рыночная конъюнктура способствует снижению ключевой ставки на 0,25 процента, до шести процентов, но не на ближайшем заседании в феврале, а позднее", — соглашается Вячеслав Абрамов.