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Культура
2020-01-18T01:05+0300
https://ria.ru/20200118/1563559437.html
Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
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РИА Новости

Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11

00:22 18.01.2020 (обновлено: 01:05 18.01.2020)
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер дополнения к видеоигре Mortal Kombat 11, в котором показали, нового персонажа Джокера и боевые навыки, которыми он будет обладать.
Клоун-принц с ловкостью справляется с противниками, используя необычные трюки. Например, стреляет из куклы в виде Бэтмена, дерется гигантскими боксерскими перчатками или дарит праздничный торт со взрывчаткой.
Он также умеет сражаться на ножах, высоко прыгать и, разумеется, громко смеяться.
Кроме Джокера в игру добавили еще двух суперзлодеев из вселенной DC Comics: Женщину-кошку и убийцу Крока.
Ранний доступ откроется 28 января. Полноценный выход Mortal Kombat 11 с дополнениями запланирован на 4 февраля.
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