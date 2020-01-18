Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер дополнения к видеоигре Mortal Kombat 11, в котором показали, нового персонажа Джокера и боевые навыки, которыми он будет обладать.

Клоун-принц с ловкостью справляется с противниками, используя необычные трюки. Например, стреляет из куклы в виде Бэтмена, дерется гигантскими боксерскими перчатками или дарит праздничный торт со взрывчаткой.

Он также умеет сражаться на ножах, высоко прыгать и, разумеется, громко смеяться.

Кроме Джокера в игру добавили еще двух суперзлодеев из вселенной DC Comics: Женщину-кошку и убийцу Крока.