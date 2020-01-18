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Культура
2020-01-18T22:26+0300
https://ria.ru/20200118/1563545241.html
Спорт, блеск, свитера. Что носить зимой
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РИА Новости

Спорт, блеск, свитера. Что носить зимой

08:00 18.01.2020 (обновлено: 22:26 18.01.2020)
1577
Дизайнеры и эксперты уже планируют, что будет модно следующей зимой. Но применить их задумки можно и сейчас.
Недавно завершились Берлинская и Миланская недели моды, а 20 января начнутся показы в Париже. Вновь актуальны большие плечи, пайетки, золотые и серебряные оттенки.

"Сегодня множество трендов существуют параллельно, что позволяет выглядеть стильно вне зависимости от возраста, дохода или вкуса, — считает историк моды Анатоль Вовк. — Что выбрать, зависит лишь от вас и того, куда вы надеваете одежду".

Судя по тому, что было показано в Германии и Италии, некоторые тенденции этого сезона останутся и в следующем. О том, что носить, чтобы приковывать к себе взгляды, — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Hannibal Hanschke

"Как и в прошлом году, большие плечи остаются главным трендом, — отмечает Вовк. — Это может быть стиль 1930-х или то, что делал Клод Монтана. Есть акцент и на большие рукава — "баранья нога".

Интересно, что этот крой был в моде в 1830-е годы.

"Если в гардеробе сохранились вещи из 1980-х, смело доставайте этот винтаж", — советует Вовк.

Модель на показе в рамках недели моды в Берлине
1 из 11

"Как и в прошлом году, большие плечи остаются главным трендом, — отмечает Вовк. — Это может быть стиль 1930-х или то, что делал Клод Монтана. Есть акцент и на большие рукава — "баранья нога".

Интересно, что этот крой был в моде в 1830-е годы.

"Если в гардеробе сохранились вещи из 1980-х, смело доставайте этот винтаж", — советует Вовк.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
© REUTERS / Hannibal Hanschke

"Пайетки в 2020-м можно увидеть на платьях, юбках, обуви и даже мужских костюмах, — продолжает историк моды. — Блестеть сегодня — не дурной вкус".

Светящиеся элементы настолько актуальны, что можно купить сразу несколько таких вещей. Эксперты советуют тщательно изучить свой гардероб и не стесняться. Ведь и в следующем сезоне эти наряды будут в топе.

Модели на показе в рамках недели моды в Берлине
2 из 11

"Пайетки в 2020-м можно увидеть на платьях, юбках, обуви и даже мужских костюмах, — продолжает историк моды. — Блестеть сегодня — не дурной вкус".

Светящиеся элементы настолько актуальны, что можно купить сразу несколько таких вещей. Эксперты советуют тщательно изучить свой гардероб и не стесняться. Ведь и в следующем сезоне эти наряды будут в топе.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
© REUTERS / Annegret Hilse

Но не стоит все-таки надевать все ваши новинки сразу. Не забывайте о чувстве меры и уравновешивайте образ.

Например, к юбке с пайетками и яркими аксессуарами подойдет спокойный однотонный верх.

Модель на показе Marina Hoermanseder в рамках недели моды в Берлине
3 из 11

Но не стоит все-таки надевать все ваши новинки сразу. Не забывайте о чувстве меры и уравновешивайте образ.

Например, к юбке с пайетками и яркими аксессуарами подойдет спокойный однотонный верх.

© REUTERS / Annegret Hilse
© REUTERS / Annegret Hilse

Чем разнообразнее текстуры, фасоны и цвета, тем лучше, и хорошо бы их еще надеть в несколько слоев.

Для офисного стиля есть множество вариантов. Главное, не забыть разбавить образ аксессуарами — блестящие тоже подойдут.

Модель на показе Marc Cain в рамках недели моды в Берлине
4 из 11

Чем разнообразнее текстуры, фасоны и цвета, тем лучше, и хорошо бы их еще надеть в несколько слоев.

Для офисного стиля есть множество вариантов. Главное, не забыть разбавить образ аксессуарами — блестящие тоже подойдут.

© REUTERS / Annegret Hilse
© REUTERS / Hannibal Hanschke

Еще один тренд — золотые и серебряные оттенки. У наших соотечественников, правда, они никогда не выходили из моды.

"Россияне любят носить золотые украшения, иногда сразу все изделия, которые есть в доме, что обусловлено влиянием восточных стран, — уверен Вовк. — Это в последние годы выражалось необузданной привычкой надевать одежду с люрексом".

Впрочем, сейчас в магазинах масс-маркета просто найти замену таким вещам и обновить гардероб.

Модель на показе Lena Hoschek в рамках недели моды в Берлине
5 из 11

Еще один тренд — золотые и серебряные оттенки. У наших соотечественников, правда, они никогда не выходили из моды.

"Россияне любят носить золотые украшения, иногда сразу все изделия, которые есть в доме, что обусловлено влиянием восточных стран, — уверен Вовк. — Это в последние годы выражалось необузданной привычкой надевать одежду с люрексом".

Впрочем, сейчас в магазинах масс-маркета просто найти замену таким вещам и обновить гардероб.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
© REUTERS / Annegret Hilse

Следует оставить в шкафу высокие сапоги и юбки или платья миди или макси.

Но в погоне за трендами дизайнеры советуют не забывать о комфорте и удобстве.

Зимой можно утепляться в актуальные яркие платья или пальто. А для разнообразия сапоги "раскрасить" вездесущими блестками.

Модель на показе Marina Hoermanseder в рамках недели моды в Берлине
6 из 11

Следует оставить в шкафу высокие сапоги и юбки или платья миди или макси.

Но в погоне за трендами дизайнеры советуют не забывать о комфорте и удобстве.

Зимой можно утепляться в актуальные яркие платья или пальто. А для разнообразия сапоги "раскрасить" вездесущими блестками.

© REUTERS / Annegret Hilse
© AP Photo / Luca Bruno

Модным мужчинам дизайнеры предлагают обратить внимание на рубашки с блестящими нитями. А если ее обладатель опасается чересчур "отсвечивать", можно поверх надеть тенниску.

Модель на показе MSGM в рамках недели моды в Милане
7 из 11

Модным мужчинам дизайнеры предлагают обратить внимание на рубашки с блестящими нитями. А если ее обладатель опасается чересчур "отсвечивать", можно поверх надеть тенниску.

© AP Photo / Luca Bruno
© REUTERS / Fabrizio Bensch

"Быть в хорошей физической форме сегодня — показатель серьезного отношения к себе", — отмечает Анатоль Вовк.

Поэтому элементы спортивного стиля не только вписываются в самые классические образы, но и помогают демонстрировать результаты, достигнутые в зале.

Особенно выигрышным будет сочетание полуспортивной одежды с прямыми юбками, укороченными кюлотами.

Модель на показе Wolfgang Joop в рамках недели моды в Берлине
8 из 11

"Быть в хорошей физической форме сегодня — показатель серьезного отношения к себе", — отмечает Анатоль Вовк.

Поэтому элементы спортивного стиля не только вписываются в самые классические образы, но и помогают демонстрировать результаты, достигнутые в зале.

Особенно выигрышным будет сочетание полуспортивной одежды с прямыми юбками, укороченными кюлотами.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
© REUTERS / Annegret Hilse

То же самое относится и к верхней одежде.

Дизайнеры рекомендуют подбирать свитера и джемперы так, чтобы подчеркивать линию плеч. Они отлично смотрятся с плиссированными юбками, которые к тому же не сковывают движений во время забега до машины или автобуса.

Ну а вещи с капюшоном, перешедшие из спортзалов в повседневные образы, можно носить под пуховики. Удобно и тепло.

Модели на показе Wolfgang Joop в рамках недели моды в Берлине
9 из 11

То же самое относится и к верхней одежде.

Дизайнеры рекомендуют подбирать свитера и джемперы так, чтобы подчеркивать линию плеч. Они отлично смотрятся с плиссированными юбками, которые к тому же не сковывают движений во время забега до машины или автобуса.

Ну а вещи с капюшоном, перешедшие из спортзалов в повседневные образы, можно носить под пуховики. Удобно и тепло.

© REUTERS / Annegret Hilse
© AP Photo / Luca Bruno

Спорт проникает не только в женские, но и в мужские луки.

Лонгсливы, надетые под куртки, или дубленки, имитирующие худи, вместительные рюкзаки, куда поместится сменная форма, — вот основные элементы образа современного денди.

Модель на показе Salvatore Ferragamo в рамках недели моды в Милане
10 из 11

Спорт проникает не только в женские, но и в мужские луки.

Лонгсливы, надетые под куртки, или дубленки, имитирующие худи, вместительные рюкзаки, куда поместится сменная форма, — вот основные элементы образа современного денди.

© AP Photo / Luca Bruno
© AP Photo / Luca Bruno

Милитари снова в моде, так же как и вязаные вещи.

"Наши люди любят вязание. Если кто-то не может себе позволить купить подобные обновки, то довольно просто сделать их дома, посмотрев фотографии с показов", — говорит Анатоль Вовк, добавляя, что отличаться такие вещи будут лишь материалом и наличием ярлыка.

Так что расчехляйте спицы и крючки — к следующему сезону уж точно свяжете!

Модель на показе Salvatore Ferragamo в рамках недели моды в Милане
11 из 11

Милитари снова в моде, так же как и вязаные вещи.

"Наши люди любят вязание. Если кто-то не может себе позволить купить подобные обновки, то довольно просто сделать их дома, посмотрев фотографии с показов", — говорит Анатоль Вовк, добавляя, что отличаться такие вещи будут лишь материалом и наличием ярлыка.

Так что расчехляйте спицы и крючки — к следующему сезону уж точно свяжете!

© AP Photo / Luca Bruno
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