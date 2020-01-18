Спорт, блеск, свитера. Что носить зимой

"Сегодня множество трендов существуют параллельно, что позволяет выглядеть стильно вне зависимости от возраста, дохода или вкуса, — считает историк моды Анатоль Вовк. — Что выбрать, зависит лишь от вас и того, куда вы надеваете одежду".
"Как и в прошлом году, большие плечи остаются главным трендом, — отмечает Вовк. — Это может быть стиль 1930-х или то, что делал Клод Монтана. Есть акцент и на большие рукава — "баранья нога".
Интересно, что этот крой был в моде в 1830-е годы.
"Если в гардеробе сохранились вещи из 1980-х, смело доставайте этот винтаж", — советует Вовк.
"Как и в прошлом году, большие плечи остаются главным трендом, — отмечает Вовк. — Это может быть стиль 1930-х или то, что делал Клод Монтана. Есть акцент и на большие рукава — "баранья нога".
Интересно, что этот крой был в моде в 1830-е годы.
"Если в гардеробе сохранились вещи из 1980-х, смело доставайте этот винтаж", — советует Вовк.
"Пайетки в 2020-м можно увидеть на платьях, юбках, обуви и даже мужских костюмах, — продолжает историк моды. — Блестеть сегодня — не дурной вкус".
Светящиеся элементы настолько актуальны, что можно купить сразу несколько таких вещей. Эксперты советуют тщательно изучить свой гардероб и не стесняться. Ведь и в следующем сезоне эти наряды будут в топе.
"Пайетки в 2020-м можно увидеть на платьях, юбках, обуви и даже мужских костюмах, — продолжает историк моды. — Блестеть сегодня — не дурной вкус".
Светящиеся элементы настолько актуальны, что можно купить сразу несколько таких вещей. Эксперты советуют тщательно изучить свой гардероб и не стесняться. Ведь и в следующем сезоне эти наряды будут в топе.
Но не стоит все-таки надевать все ваши новинки сразу. Не забывайте о чувстве меры и уравновешивайте образ.
Например, к юбке с пайетками и яркими аксессуарами подойдет спокойный однотонный верх.
Но не стоит все-таки надевать все ваши новинки сразу. Не забывайте о чувстве меры и уравновешивайте образ.
Например, к юбке с пайетками и яркими аксессуарами подойдет спокойный однотонный верх.
Чем разнообразнее текстуры, фасоны и цвета, тем лучше, и хорошо бы их еще надеть в несколько слоев.
Для офисного стиля есть множество вариантов. Главное, не забыть разбавить образ аксессуарами — блестящие тоже подойдут.
Чем разнообразнее текстуры, фасоны и цвета, тем лучше, и хорошо бы их еще надеть в несколько слоев.
Для офисного стиля есть множество вариантов. Главное, не забыть разбавить образ аксессуарами — блестящие тоже подойдут.
Еще один тренд — золотые и серебряные оттенки. У наших соотечественников, правда, они никогда не выходили из моды.
"Россияне любят носить золотые украшения, иногда сразу все изделия, которые есть в доме, что обусловлено влиянием восточных стран, — уверен Вовк. — Это в последние годы выражалось необузданной привычкой надевать одежду с люрексом".
Впрочем, сейчас в магазинах масс-маркета просто найти замену таким вещам и обновить гардероб.
Еще один тренд — золотые и серебряные оттенки. У наших соотечественников, правда, они никогда не выходили из моды.
"Россияне любят носить золотые украшения, иногда сразу все изделия, которые есть в доме, что обусловлено влиянием восточных стран, — уверен Вовк. — Это в последние годы выражалось необузданной привычкой надевать одежду с люрексом".
Впрочем, сейчас в магазинах масс-маркета просто найти замену таким вещам и обновить гардероб.
Следует оставить в шкафу высокие сапоги и юбки или платья миди или макси.
Но в погоне за трендами дизайнеры советуют не забывать о комфорте и удобстве.
Зимой можно утепляться в актуальные яркие платья или пальто. А для разнообразия сапоги "раскрасить" вездесущими блестками.
Следует оставить в шкафу высокие сапоги и юбки или платья миди или макси.
Но в погоне за трендами дизайнеры советуют не забывать о комфорте и удобстве.
Зимой можно утепляться в актуальные яркие платья или пальто. А для разнообразия сапоги "раскрасить" вездесущими блестками.
Модным мужчинам дизайнеры предлагают обратить внимание на рубашки с блестящими нитями. А если ее обладатель опасается чересчур "отсвечивать", можно поверх надеть тенниску.
Модным мужчинам дизайнеры предлагают обратить внимание на рубашки с блестящими нитями. А если ее обладатель опасается чересчур "отсвечивать", можно поверх надеть тенниску.
"Быть в хорошей физической форме сегодня — показатель серьезного отношения к себе", — отмечает Анатоль Вовк.
Поэтому элементы спортивного стиля не только вписываются в самые классические образы, но и помогают демонстрировать результаты, достигнутые в зале.
Особенно выигрышным будет сочетание полуспортивной одежды с прямыми юбками, укороченными кюлотами.
"Быть в хорошей физической форме сегодня — показатель серьезного отношения к себе", — отмечает Анатоль Вовк.
Поэтому элементы спортивного стиля не только вписываются в самые классические образы, но и помогают демонстрировать результаты, достигнутые в зале.
Особенно выигрышным будет сочетание полуспортивной одежды с прямыми юбками, укороченными кюлотами.
То же самое относится и к верхней одежде.
Дизайнеры рекомендуют подбирать свитера и джемперы так, чтобы подчеркивать линию плеч. Они отлично смотрятся с плиссированными юбками, которые к тому же не сковывают движений во время забега до машины или автобуса.
Ну а вещи с капюшоном, перешедшие из спортзалов в повседневные образы, можно носить под пуховики. Удобно и тепло.
То же самое относится и к верхней одежде.
Дизайнеры рекомендуют подбирать свитера и джемперы так, чтобы подчеркивать линию плеч. Они отлично смотрятся с плиссированными юбками, которые к тому же не сковывают движений во время забега до машины или автобуса.
Ну а вещи с капюшоном, перешедшие из спортзалов в повседневные образы, можно носить под пуховики. Удобно и тепло.
Спорт проникает не только в женские, но и в мужские луки.
Лонгсливы, надетые под куртки, или дубленки, имитирующие худи, вместительные рюкзаки, куда поместится сменная форма, — вот основные элементы образа современного денди.
Спорт проникает не только в женские, но и в мужские луки.
Лонгсливы, надетые под куртки, или дубленки, имитирующие худи, вместительные рюкзаки, куда поместится сменная форма, — вот основные элементы образа современного денди.
Милитари снова в моде, так же как и вязаные вещи.
"Наши люди любят вязание. Если кто-то не может себе позволить купить подобные обновки, то довольно просто сделать их дома, посмотрев фотографии с показов", — говорит Анатоль Вовк, добавляя, что отличаться такие вещи будут лишь материалом и наличием ярлыка.
Так что расчехляйте спицы и крючки — к следующему сезону уж точно свяжете!
Милитари снова в моде, так же как и вязаные вещи.
"Наши люди любят вязание. Если кто-то не может себе позволить купить подобные обновки, то довольно просто сделать их дома, посмотрев фотографии с показов", — говорит Анатоль Вовк, добавляя, что отличаться такие вещи будут лишь материалом и наличием ярлыка.
Так что расчехляйте спицы и крючки — к следующему сезону уж точно свяжете!