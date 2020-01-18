Спорт, блеск, свитера. Что носить зимой

"Как и в прошлом году, большие плечи остаются главным трендом, — отмечает Вовк. — Это может быть стиль 1930-х или то, что делал Клод Монтана. Есть акцент и на большие рукава — "баранья нога".

Интересно, что этот крой был в моде в 1830-е годы.

"Если в гардеробе сохранились вещи из 1980-х, смело доставайте этот винтаж", — советует Вовк.