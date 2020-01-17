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В Оренбургской области в двух ДТП погибли два человека
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РИА Новости

В Оренбургской области в двух ДТП погибли два человека

20:19 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
УФА, 17 янв – РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при двух ДТП в Оренбургской области.
Как сообщает управления МВД по региону, два автомобиля столкнулись на трассе Оренбург – Самара в Переволоцком районе.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Datsun не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пассажирка Datsun от полученных травм скончалась на месте происшествия, четверо пострадавших госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении.
По информации оренбургской полиции, в это же время в Новосергиевском районе Оренбургской области на трассе Оренбург-Самара произошло ДТП с участием трех автомобилей.
"Столкновение совершили ГАЗ, Ford Transit, УАЗ. В результате аварии один человек погиб, трое госпитализированы", - сообщает полиция Оренбургской области.
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