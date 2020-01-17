В Оренбургской области в двух ДТП погибли два человека

УФА, 17 янв – РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при двух ДТП в Два человека погибли, семеро пострадали при двух ДТП в Оренбургской области

Как сообщает управления МВД по региону, два автомобиля столкнулись на трассе Оренбург – Самара в Переволоцком районе.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Datsun не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пассажирка Datsun от полученных травм скончалась на месте происшествия, четверо пострадавших госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении.

По информации оренбургской полиции, в это же время в Новосергиевском районе Оренбургской области на трассе Оренбург-Самара произошло ДТП с участием трех автомобилей.