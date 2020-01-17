Канада ждет от Ирана компенсации семьям погибших при крушении Boeing

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Канада ждет от Ирана скорейшей компенсации семьям погибших в авиакатастрофе авиалайнера, сбитого по ошибке иранскими военными, заявил премьер Канады Джастин Трюдо.
"Я хочу ясно дать понять, мы ждем от Ирана компенсации семьям (погибших), я с ними встречался, они не могут ждать недели, им нужна поддержка", - сказал Трюдо на пресс-конференции в пятницу.
Он сообщил, что первоочередную помощь семьям погибших окажет правительство Канады. "В качестве первого шага правительство будет выдавать родственникам жертв, которые были гражданами Канады или имели вид на жительство, по 25 тысяч долларов за погибшего для покрытия расходов на похороны и проезд", - сказал Трюдо. Он подчеркнул, что окончательный объем будущих компенсаций пока неизвестен, но Канада ожидает, что Иран выполнит свои обязательства перед семьями и правительством Канады.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили 11 января, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.