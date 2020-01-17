Канада ждет от Ирана компенсации семьям погибших при крушении Boeing

"Я хочу ясно дать понять, мы ждем от Ирана компенсации семьям (погибших), я с ними встречался, они не могут ждать недели, им нужна поддержка", - сказал Трюдо на пресс-конференции в пятницу.

Он сообщил, что первоочередную помощь семьям погибших окажет правительство Канады. "В качестве первого шага правительство будет выдавать родственникам жертв, которые были гражданами Канады или имели вид на жительство, по 25 тысяч долларов за погибшего для покрытия расходов на похороны и проезд", - сказал Трюдо. Он подчеркнул, что окончательный объем будущих компенсаций пока неизвестен, но Канада ожидает, что Иран выполнит свои обязательства перед семьями и правительством Канады.