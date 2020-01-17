Международные рейсы Аэрофлота переводятся в новый терминал С

Пресс-служба уточняет, что к середине июня завершится основной этап перевода рейсов в Терминал С, а начиная с октября, Аэрофлот планирует обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов.

Терминал С площадью более 127 тысяч квадратных метров в рамках Северного терминального комплекса интегрируется с уже введенным в эксплуатацию Терминалом B, куда Аэрофлот ранее уже перевел свои внутренние рейсы. "Пропускная способность Терминала C – 20 миллионов пассажиров в год. Его ввод в строй вместе с открытием в сентябре прошлого года третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево создает качественно новые условия для операционной деятельности Группы "Аэрофлот", - отмечает пресс-служба.