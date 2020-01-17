Международные рейсы Аэрофлота переводятся в новый терминал С

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Аэрофлот приступил к поэтапному переводу международных рейсов в новый Терминал С, открывшийся в пятницу в Международном аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба перевозчика.
"С открытием терминала начинается прием и отправка рейсов в Хельсинки, Дрезден и Бухарест.", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба уточняет, что к середине июня завершится основной этап перевода рейсов в Терминал С, а начиная с октября, Аэрофлот планирует обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов.
Для реализации этого процесса была заранее создана совместная рабочая группа Аэрофлота и Шереметьево, сформированы график и программа тестирования.
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Терминал С площадью более 127 тысяч квадратных метров в рамках Северного терминального комплекса интегрируется с уже введенным в эксплуатацию Терминалом B, куда Аэрофлот ранее уже перевел свои внутренние рейсы. "Пропускная способность Терминала C – 20 миллионов пассажиров в год. Его ввод в строй вместе с открытием в сентябре прошлого года третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево создает качественно новые условия для операционной деятельности Группы "Аэрофлот", - отмечает пресс-служба.