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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-17T20:02+0300
https://ria.ru/20200117/1563562597.html
Медиакорпорация Китая анонсировала галла-концерт в новогоднюю ночь
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РИА Новости
Медиакорпорация Китая анонсировала галла-концерт в новогоднюю ночь
МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Новогодний гала-концерт, посвященный традиционному китайскому Новому году по лунному календарю, который транслируют в канун Праздника Весны – неотъемлемая часть культурной программы каждой семьи в Китае, когда жители Поднебесной собираются в тесном семейном кругу и весело отмечают праздник.
2020-01-17T20:02+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=78381944&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156356/30/1563563078_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_6fac2f9a40f6ead6fae68a609f467d91.jpg
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Медиакорпорация Китая анонсировала галла-концерт в новогоднюю ночь

20:02 17.01.2020
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МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Новогодний гала-концерт, посвященный традиционному китайскому Новому году по лунному календарю, который транслируют в канун Праздника Весны – неотъемлемая часть культурной программы каждой семьи в Китае, когда жители Поднебесной собираются в тесном семейном кругу и весело отмечают праздник.
Предстоящее шоу организовано Медиакорпорацией Китая. Оно вошло в жизнь китайцев в начале 1983 года. Вот уже на протяжении более 30 лет оно проходит с неизменным успехом и пользуется большой популярностью у зрителей. Китайский гала-концерт в честь Нового года по лунному календарю был включен в книгу рекордов Гиннесса по количеству телезрителей.
24 января по пекинскому времени, в канун года Крысы, участники гала-концерта, как и прежде, будут вместе с жителями большой страны провожать старый и встречать новый год.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВ мире
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