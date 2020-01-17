В Саратовской области в ДТП пострадали шесть человек

САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу вечером на трассе в Саратовском районе Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу вечером на трассе в Саратовском районе Саратовской области , в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.

"По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, они доставлены в лечебные учреждения Саратова", - сказал собеседник агентства, уточнив, что детей среди пострадавших нет.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло на 322-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград у села Еремеевка Саратовского района в 18.00 (17.00 мск).

"По предварительным данным, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой "Ладой Грантой" под управлением водителя 1970 года рождения", - сказала собеседница агентства.