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В Саратовской области в ДТП пострадали шесть человек
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РИА Новости

В Саратовской области в ДТП пострадали шесть человек

19:34 17.01.2020 (обновлено: 20:29 17.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу вечером на трассе в Саратовском районе Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
"По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, они доставлены в лечебные учреждения Саратова", - сказал собеседник агентства, уточнив, что детей среди пострадавших нет.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло на 322-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград у села Еремеевка Саратовского района в 18.00 (17.00 мск).
"По предварительным данным, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой "Ладой Грантой" под управлением водителя 1970 года рождения", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что 40-летний водитель и три пассажира в возрасте 26, 35 и 65 лет с травмами госпитализированы.
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