Госдеп заявил об углублении дипломатической изоляции Ирана

"Иран столкнулся с дипломатическим кризисом по мере углубления его изоляции. Мы были рады решению Великобритании, Франции и Германии по запуску механизма разрешения споров. Премьер-министр (Великобритании Борис) Джонсон призвал к замене иранской ядерной сделки на новую, что мы решительно поддерживаем", - сказал он в ходе брифинга.
Во вторник Джонсон допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это "сделкой Трампа".
Хук заявил, что запуск механизма по решению споров может привести к возврату санкций ООН. "Но это решение должна принять "евротройка", - добавил дипломат.
В рамках резолюции СБ предусмотрен механизм восстановления санкций, если один из участников сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Однако восстановление санкционного режима возможно лишь через процедуру, требующую предоставления весомых аргументов при рассмотрении вопроса в совместной комиссии.
Согласно ему, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении СВПД. Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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