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В Калининградской области школьный автобус столкнулся с грузовиком
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РИА Новости

В Калининградской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

18:30 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС во время дежурства
Сотрудник ДПС во время дежурства
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 17 янв - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Калининградской области, дети не пострадали, сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
По данным ГИБДД, авария произошла на дороге Сиреневка-Кудрявцево: школьный автобус "ГАЗ" под управлением 62-летнего водителя вез 14 учащихся в школу поселка Междуречье. "По предварительным данным, на прямом участке дороги водитель отвлекся от управления и совершил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania", - сообщили в ведомстве.
В ГИБДД отметили, что на место аварии сразу же прибыли сотрудники дорожной полиции, в ходе проверки было установлено, что школьники в момент происшествия находились на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому никто из них не пострадал. Транспортные средства получили повреждения.
В ходе медосмотра ушибов и других телесных повреждений у несовершеннолетних пассажиров выявлено не было. Всех детей доставили в школу. По факту ДТП проводится проверка.
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ГИБДД МВД РФКалининградская областьПроисшествия
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