В Калининградской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

КАЛИНИНГРАД, 17 янв - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Калининградской области , дети не пострадали, сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД

По данным ГИБДД, авария произошла на дороге Сиреневка-Кудрявцево: школьный автобус "ГАЗ" под управлением 62-летнего водителя вез 14 учащихся в школу поселка Междуречье. "По предварительным данным, на прямом участке дороги водитель отвлекся от управления и совершил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania", - сообщили в ведомстве.

В ГИБДД отметили, что на место аварии сразу же прибыли сотрудники дорожной полиции, в ходе проверки было установлено, что школьники в момент происшествия находились на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому никто из них не пострадал. Транспортные средства получили повреждения.