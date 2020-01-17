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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-17T18:18+0300
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Минниханов проведёт в Давосе переговоры с Total и Schneider Electric
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РИА Новости

Минниханов проведёт в Давосе переговоры с Total и Schneider Electric

18:18 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках Всемирного экономического форума в Давосе примет участие в работе нескольких секций и встретится с руководством ведущих мировых компаний, в частности Schneider Electric и Total, сообщила журналистам руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова в пятницу.
"Программа Давоса-2020 включает в себя шесть ключевых областей: экология, экономика, технологии, общество, геополитика, промышленность. Рустам Нургалиевич (Минниханов) планирует принять участие в ряде секций, таких как, к примеру, "Формирование будущего потребления", "Будущее цифровой экономики", "Финансовые и дорожные карты для устойчивого развития", "Взаимовыгодный капитализм: как обеспечить долгосрочное инвестирование", "Цифровое будущее финансов"… и так далее", - сказала Галимова.
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По её информации, Минниханов в составе российской делегации станет единственным руководителем субъекта РФ.
Помимо участия в основной программе форума президент Татарстана, по словам Галимовой, традиционно проведёт несколько встреч. В частности запланирована его встреча с руководством турецкого холдинга Sabanchi Holding. Предполагается обсудить вопросы открытия на территории Татарстана представительства одной из компаний холдинга и участия в реализации инфраструктурных проектов в Иннополисе.
С руководством компании Schneider Electric, являющейся партнёром Татарстана уже долгие годы, планируется обсудить развитие сотрудничества в части работы центра НИОКР и вопросы, связанные с кибербезопасностью промышленных объектов.
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"Планируется что Рустам Нургалиевич с руководством Total обсудит сотрудничество с "Татнефтью" по ряду проектов: проекты в области альтернативной энергетики, возможности кооперации по производству оборудования на площадках Татарстана", - сообщила также Галимова.
Кроме того, по её информации, с Total намечено обсудить сотрудничество в области улавливания и применения парниковых газов. "Татарстан и "Татнефть" заинтересованы в развитии эффективных технологий улавливания и использования углерода и иных парниковых газов. Обсуждение прогресса коллег из Total в этой области можно было бы применить и в России, в проведении совместных исследований и испытаний на площадках Татарстана", - отметила она.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. Как ожидается, в дискуссиях на форуме примут участие, в том числе, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.
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Республика ТатарстанTotalРустам МиннихановДавосЭкономика
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