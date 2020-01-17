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Нетаньяху ждет благополучного разрешения дела Иссахар
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РИА Новости

Нетаньяху ждет благополучного разрешения дела Иссахар

18:14 17.01.2020
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным почувствовал, что у того есть "готовность прийти к решению" по делу осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
Днем ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным, в ходе которого лидеры обсудили региональные проблемы и судьбу осужденной в России израильтянки.
"Вчера я снова говорил с президентом Путиным по вопросу Наамы. Я почувствовал, что у него есть настоящая готовность прийти к решению ", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
"Я гораздо более оптимистичен. Я не могу детализировать, но мы продолжаем делать все, чтобы вернуть Нааму домой. И до этого мы продолжим поддерживать ее семью и ее ", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
14 января, 17:08
В МИД заявили об отсутствии планов по обмену израильтянки Иссахар
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Европейский Суд по Правам Человека
25 декабря 2019, 14:57
Защита израильтянки Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ
1175102129
Обсудить 9
Наама ИссахарМосковский областной судВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуШереметьево (аэропорт)РоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Судя по тексту заглавия на втором изображении, защита обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.Так, что ей есть на что надеяться.
17 января, 18:29
СЗСергей З
3300001
Судьба девушки, никак не зависит от комментариев, что бы тут не писали
17 января, 19:03
Остап Бендер
3200000
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