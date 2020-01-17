Нетаньяху ждет благополучного разрешения дела Иссахар

Днем ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным, в ходе которого лидеры обсудили региональные проблемы и судьбу осужденной в России израильтянки.

"Вчера я снова говорил с президентом Путиным по вопросу Наамы. Я почувствовал, что у него есть настоящая готовность прийти к решению ", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

"Я гораздо более оптимистичен. Я не могу детализировать, но мы продолжаем делать все, чтобы вернуть Нааму домой. И до этого мы продолжим поддерживать ее семью и ее ", - добавил он.

В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.