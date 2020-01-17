Брат задержанного в России Уилана обвинил власти США в бездействии

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Власти Власти США не предпринимают никаких действий для освобождения задержанного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана , считает его брат Дэвид Уилан.

"Несмотря на его публичные просьбы о помощи и поддержке, от госсекретаря Майка Помпео ни слова. Молчание со стороны администрации президента Дональда Трампа. Больше года назад госсекретарь Помпео заявил, что будет добиваться освобождения Пола, если обвинения не обоснованы. Он пока не предпринял никаких действий", - говорится в заявлении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости.

Помпео поднимал вопрос об Уилане в декабре 2019 года на встрече в Вашингтоне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, оба министра обсуждали эту тему на пресс-конференции.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Дэвид Уилан сообщил, что должность его брата в BorgWarner была упразднена, так что он сейчас безработный.