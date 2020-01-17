Брат погибшего саратовского полицейского поступил на службу в МВД

"Олег Гадеев рассказал, что еще в школе поставил перед собой цель работать в органах внутренних дел. В настоящий момент молодой человек только начинает свой путь в полиции, сегодня ему была вручена выписка из приказа о назначении его стажером по должности младшего начальствующего состава в УМВД России по городу Саратову", - говорится в сообщении.