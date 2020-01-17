Брат погибшего саратовского полицейского поступил на службу в МВД

САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Родной брат саратовского полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников, в пятницу поступил на службу в органы внутренних дел, сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник Николай Ведель был госпитализирован с травмами. Следствие установило, что эти мужчины шли делать "закладки" с синтетическими наркотиками. Оба арестованы.
"Олег Гадеев рассказал, что еще в школе поставил перед собой цель работать в органах внутренних дел. В настоящий момент молодой человек только начинает свой путь в полиции, сегодня ему была вручена выписка из приказа о назначении его стажером по должности младшего начальствующего состава в УМВД России по городу Саратову", - говорится в сообщении.
С младшим братом лейтенанта Михаила Гадеева в пятницу встретился врио начальника городского УМВД Алексей Соловьев, который пожелал новому сотруднику успехов в службе.
Ранее начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной рассказал, что главк МВД по региону представил Гадеева к награждению орденом Мужества посмертно, также рассматривается вопрос о поощрении его напарника.
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