Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Пресненский суд в пятницу провел заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю и перенес его рассмотрение на 7 февраля, сообщил РИА Новости юрист театра Федор Кириллов.

По данным, размещенным на сайте Мосгорсуда, коллективный иск, ответчиком которого выступает МХАТ, поступил в суд в ноябре 2019 года. Причины поданного иска в карточке дела не приводятся.

"Сегодня стороны представили доказательства своей правоты. У каждого ее понимание свое. Так как объем документов и расчетов довольно большой, судья перенесла заседание на 7 февраля", - сказал Кириллов.

По словам юриста, истцы заявили о "неком дискриминационном подход к актерам", но, отметил он, из представленных доказательств его усмотреть невозможно, так как "у каждого своя индивидуальная ситуация и свои расчеты".

"В отношении такого параметра, как срочный или бессрочный договор: в труппе достаточно актеров, кто также не подписал срочный договор, при этом они спокойно работают. Так что это не является критичным. Все остальное, во-первых, проверялось уже прокуратурой, а во-вторых, происходит на основании Трудового кодекса и внутренних документов, которые подписаны президентом МХАТ им. Горького Татьяной Васильевной Дорониной", - подчеркнул Кириллов.