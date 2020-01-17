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Культура
2020-01-17T17:54+0300
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Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького
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РИА Новости

Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького

17:54 17.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Пресненский суд в пятницу провел заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю и перенес его рассмотрение на 7 февраля, сообщил РИА Новости юрист театра Федор Кириллов.
По данным, размещенным на сайте Мосгорсуда, коллективный иск, ответчиком которого выступает МХАТ, поступил в суд в ноябре 2019 года. Причины поданного иска в карточке дела не приводятся.
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"Сегодня стороны представили доказательства своей правоты. У каждого ее понимание свое. Так как объем документов и расчетов довольно большой, судья перенесла заседание на 7 февраля", - сказал Кириллов.
По словам юриста, истцы заявили о "неком дискриминационном подход к актерам", но, отметил он, из представленных доказательств его усмотреть невозможно, так как "у каждого своя индивидуальная ситуация и свои расчеты".
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"В отношении такого параметра, как срочный или бессрочный договор: в труппе достаточно актеров, кто также не подписал срочный договор, при этом они спокойно работают. Так что это не является критичным. Все остальное, во-первых, проверялось уже прокуратурой, а во-вторых, происходит на основании Трудового кодекса и внутренних документов, которые подписаны президентом МХАТ им. Горького Татьяной Васильевной Дорониной", - подчеркнул Кириллов.
После назначения в декабре 2018 года художественным руководителем Эдуарда Боякова и перевода Дорониной на пост президента театра в нем появилась группа артистов, которые выступают против происходящих во МХАТ перемен. В ноябре 2019 года ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ, с критикой Боякова. В ответ руководство и артисты МХАТ написали письмо в защиту худрука. На фоне этого глава Минкультуры Владимир Мединский пообещал, что министерство уделит внимание конфликту. По его мнению, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов.
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КультураНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоПресненский суд г. МосквыРоссия
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