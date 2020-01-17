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Главный онколог Москвы рассказал о лечении на ранних стадиях рака
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РИА Новости

Главный онколог Москвы рассказал о лечении на ранних стадиях рака

16:57 17.01.2020
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© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы Игорь Хатьков
Игорь Хатьков
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Одной из современных тенденций в развитии онкологической хирургии является снижение объема операций на ранних стадиях рака, сообщил главный внештатный специалист-онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков, выступая на ассамблее "Здоровая Москва".
"Если охарактеризовать в целом современные тенденции в развитии хирургии, это все-таки снижение объема операций при ранних формах рака, это прецизионность, это, безусловно, внедрение малоинвазивных технологий и выполнение при этом больших объемов операций на фоне эффективного лекарственного лечения распространенных метастатических раков", - сказал Хатьков в рамках круглого стола "Новое в хирургическом лечении рака".
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Он также отметил как одну из тенденций централизацию потоков пациентов. "Если говорить о тенденциях в хирургическом лечении, то очень большое значение имеет централизация потоков пациентов. Конечно, хирургическое лечение, как высокотехнологичное, как сложное, конечно, должно оказываться в центрах, где оперируется много больных, тогда результаты точно будут лучше", - сказал Хатьков.
Он также отметил, что в целом на фоне открытий и развития в лекарственном обеспечении, лучевой диагностики и так далее, хирургическое лечение "оказалось немного позади".
XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
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В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.
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