Главный онколог Москвы рассказал о лечении на ранних стадиях рака

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Одной из современных тенденций в развитии онкологической хирургии является снижение объема операций на ранних стадиях рака, сообщил главный внештатный специалист-онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков, выступая на ассамблее "Здоровая Одной из современных тенденций в развитии онкологической хирургии является снижение объема операций на ранних стадиях рака, сообщил главный внештатный специалист-онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков, выступая на ассамблее "Здоровая Москва ".

"Если охарактеризовать в целом современные тенденции в развитии хирургии, это все-таки снижение объема операций при ранних формах рака, это прецизионность, это, безусловно, внедрение малоинвазивных технологий и выполнение при этом больших объемов операций на фоне эффективного лекарственного лечения распространенных метастатических раков", - сказал Хатьков в рамках круглого стола "Новое в хирургическом лечении рака".

Он также отметил как одну из тенденций централизацию потоков пациентов. "Если говорить о тенденциях в хирургическом лечении, то очень большое значение имеет централизация потоков пациентов. Конечно, хирургическое лечение, как высокотехнологичное, как сложное, конечно, должно оказываться в центрах, где оперируется много больных, тогда результаты точно будут лучше", - сказал Хатьков.

Он также отметил, что в целом на фоне открытий и развития в лекарственном обеспечении, лучевой диагностики и так далее, хирургическое лечение "оказалось немного позади".

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.