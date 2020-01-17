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Боррель не исключил военную миссию ЕС для реализации перемирия в Ливии
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РИА Новости

Боррель не исключил военную миссию ЕС для реализации перемирия в Ливии

16:52 17.01.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил проведение европейской военной миссии для реализации и наблюдения за перемирием в Ливии.
"Если в Ливии будет перемирие, ЕС должен быть готов помочь в том, что касается реализации и наблюдения за этим перемирием – возможно, также при помощи военных, например, в рамках европейской миссии ", - сказал Боррель в интервью немецкому изданию Spiegel.
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По его словам, за прошедшие полгода Россия и Турция значительно усилили свое влияние в Ливии и используют его. "Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану по меньшей мере удалось подготовить временное прекращение огня между враждующими сторонами в Ливии", - заявил он.
Боррель подчеркнул, что на конференции по Ливии 19 января в Берлине нужно решительными шагами продвигаться вперед в этом процессе.
Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция готова помочь в будущем Ливии, в частности, участием греческих сил в европейской операции по наблюдению за эмбарго на ввоз оружия и перемещением наемников в Ливию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. ЛНА с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.
В Берлине 19 января пройдет конференций по урегулированию в Ливии. На конференцию приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии маршал Хафтар заявили, что примут участие в конференции. Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
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Жозеп БоррельХалифа ХафтарЕвросоюзВладимир ПутинЛивияООНБерлин (город)В мире
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