Боррель не исключил военную миссию ЕС для реализации перемирия в Ливии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил проведение европейской военной миссии для реализации и наблюдения за перемирием в Ливии

"Если в Ливии будет перемирие, ЕС должен быть готов помочь в том, что касается реализации и наблюдения за этим перемирием – возможно, также при помощи военных, например, в рамках европейской миссии ", - сказал Боррель в интервью немецкому изданию Spiegel

По его словам, за прошедшие полгода Россия и Турция значительно усилили свое влияние в Ливии и используют его. "Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану по меньшей мере удалось подготовить временное прекращение огня между враждующими сторонами в Ливии", - заявил он.

Боррель подчеркнул, что на конференции по Ливии 19 января в Берлине нужно решительными шагами продвигаться вперед в этом процессе.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция готова помочь в будущем Ливии, в частности, участием греческих сил в европейской операции по наблюдению за эмбарго на ввоз оружия и перемещением наемников в Ливию.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. ЛНА с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.