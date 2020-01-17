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В лицее Щетинина рассказали о выявленных нарушениях
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РИА Новости

В лицее Щетинина рассказали о выявленных нарушениях

16:30 17.01.2020
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© Depositphotos / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Нарушения в экспериментальной школе-лицее Щетинина под Геленджиком, выявленные проверяющими, заключались в проведении репетиций перед праздничными концертами на каникулах и неподкреплении устного согласия родителей на привлечение их детей к общественно полезному труду письменным, заявили РИА Новости в учебном заведении.
Ранее журналист в ходе большой пресс-конференции президента РФ пожаловался на планы властей закрыть школу Щетинина под Геленджиком. Как пояснил позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в лицее при проверке соблюдения лицензионных требований нашли нарушения. После этого "Известия" и "Комсомольская правда" опубликовали материалы о фактах детского труда в лицее, совращении несовершеннолетних и даже сексуальном насилии, психологическом и физическом давлении на них, наличии у лицея признаков секты.
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В Минобразования Кубани нет данных о преступлениях в школе Щетинина
По словам краснодарского омбудсмена Сергея Мышака, в ходе проверки школы в ноябре минувшего года свидетельств подобных фактов обнаружено не было, местные власти характеризовали школу и её воспитанников положительно. Также он выразил сомнения в объективности доводов бывшего преподавателя лицея. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в геленджикский отдел обращений о преступлениях в лицее не поступало. СУСК по Краснодарскому краю объявил об организации проверки сообщений СМИ.
Министр образования Кубани Елена Воробьева сообщила агентству, что не обладает информацией о преступлениях в школе, однако отметила, что в ходе плановой министерской проверки было выявлено, что лицей нарушал академическое право воспитанников на каникулы и без согласия родителей привлекал детей к труду, не предусмотренному образовательной программой.
"Привлекались дети с устного согласия родителей. Жалоб от родителей по этому поводу не поступало. Родителями одобрялось участие детей в уборке территории лицея, коллективных экологических акциях, художественной росписи стен помещений и других мероприятиях", - сообщили РИА Новости в школе Щетинина. Там уточнили, что после того, как образовательному учреждению было указано на этот недостаток, родители всех воспитанников подписали соответствующие согласия. Прокомментировали в школе и суть нарушения прав учащихся на каникулы.
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"Было проведено одно занятие по хореографии 29 декабря. В соответствии с календарным графиком этот день являлся первым днем зимних каникул. Данное занятие было организовано с целью подготовки к новогоднему празднику. 23 февраля 2019 года, в официальный нерабочий день, было проведено одно занятие по хореографии с целью подготовки к концерту, посвященному Дню защитника Отечества. Других фактов нарушения академического права обучающихся на каникулы не было", - пояснили агентству в учебном заведении.
В конце ноября лицей-интернат под защиту взяла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По данным омбудсмена, руководству учреждения осталось устранить лишь несколько из выявленных нарушений. Первый заместитель директора учебного заведения Александр Осипов заявил РИА Новости, что деятельность лицея была приостановлена из-за нарушений, которые касались не безопасности детей, а в основном оформления прав на учебные корпуса, которое сейчас находится в завершающей стадии. Осипов утверждает, что большинство из повторно вменённых лицею нарушений фактически на момент проверки были устранены, однако минобразования Кубани обратилось в суд с новым иском – теперь об аннулировании лицензии образовательного учреждения.
Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков, известный как школа Щетинина, является экспериментальным федеральным государственным общеобразовательным учреждением, созданным в его нынешнем виде в 1993 году в геленджикском селе Текос. Рассчитан на обучение 106 детей. Его обучающая модель предусматривает, кроме общеобразовательной, также художественную, музыкальную, хореографическую и спортивную программы.
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